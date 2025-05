Elvira Sastre presenta en Blanca 'Las vulnerabilidades': «Quería darle sentido a una historia que he vivido»

Jesús Yelo Viernes, 16 de mayo 2025, 12:43 Comenta Compartir

Con un público mayoritariamente femenino, la joven escritora Elvira Sastre (Segovia, 1992), puso el broche de oro al XIII ciclo literario 'Río de Letras', que organiza el Ayuntamiento de Blanca. Presentó su última novela, 'Las vulnerabilidades' (Seix Barral), una novela de suspense psicológico que cuestiona las relaciones de poder entre dos amigas y las consecuencias de un acto tan aparentemente altruista como ayudar a los demás.

«Me llena venir a sitios como este pueblo fresquito», dijo tras agradecerle al alcalde, Pablo cano, su invitación. Moderado por la educadora Lucía Ato y la presidenta de Asokultura Blanca, Beatriz Sánchez, los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer la autenticidad con la que se asoma a la vida Elvira Sastre. «Mis libros son honestos, con componentes de mi vida y esta forma parte de una experiencia personal, por eso su escritura ha tenido momentos dolorosos y luminosos, y me costó elegir lo que contar y lo que no», admitió.

Paz mental

Sobre la finalidad de este libro, Elvira Sastre, contó que «quería darle sentido a una historia que he vivido, que me hiciera más tranquila y me doy por satisfecha». Sobre este trabajo literario, la autora añadió que «se trata de una historia tan oscura que la psicóloga me recomendó que para escribirlo tenía que contraponer esta situación para permitirme tener paz mental, por lo que recomiendo no tener prisa para leerlo porque es bastante profundo y, además, tiene muchas pistas que están desperdigadas y que, en una primera lectura, se pueden pasar por alto».

Durante el coloquio, en el que intervino la profesora de Lengua y Literatura María Parra, entre otras, la autora se adentró en los vértices de la enfermedad mental, los cuidados, el machismo y el bullying. «En estos temas no todo es blanco o negro, no todo es bondad o maldad, los límites no son siempre estrictos», recordó.

Y también reveló al casi centenar de personas su último proyecto: la editorial Manos de Pan, que ha fundado junto a cuatro amigas, y que ya cuenta con cuatro libros.