Dos jóvenes diseñadoras murcianas debutan en la plataforma de talento emergente 'Madrid es Moda'

Natalia Arroyas y Paula Jiménez Párraga, recién graduadas del Grado en Diseño de Moda del Istituto Europeo di Design de Madrid, tuvieron la oportunidad de formar parte de la agenda oficial

'Madrid es Moda' ha mostrado el trabajo de dos jóvenes diseñadoras de la Región de Murcia, Natalia Arroyas y Paula Jiménez Párraga, poniendo de manifiesto, nuevamente, el talento creativo que emana de este territorio. Por primera vez, 12 recién graduados del Grado en Diseño de Moda del Istituto Europeo di Design de Madrid tuvieron la oportunidad de formar parte de la agenda oficial de 'Madrid es Moda', una plataforma que impulsa la moda de autor española y da visibilidad al talento emergente. En este marco, el IED Madrid celebró su Fashion Show.

Natalia Arroyas: 'Fragmento'

A sus 21 años, Natalia Arroyas llevó al escenario 'Fragmento', una colección que convierte la prenda usada en lienzo de nuevas historias. Inspirada por Derrida y por diseñadores como Margiela, Kawakubo o Yamamoto, Natalia ha trabajado durante más de un año en un proyecto que celebra la deconstrucción y lo inacabado.

Diseño de Natalia Arroyas. Ied

Cada pieza nace de tejidos reutilizados y retales de ropa de segunda mano, en un proceso sostenible de upcycling. Lo más especial: cada prenda lleva documentado su origen en una etiqueta, como si fuese la memoria viva de su transformación. Arroyas busca que lo incompleto no se perciba como un defecto, sino como una forma de belleza. Su colección es unisex, mutable y profundamente reflexiva, como un puente entre la teoría filosófica y la moda contemporánea.

Paula Jiménez Párraga: 'Tradición y anarkía'

Con 22 años, Paula Jiménez Párraga presentó una colección 'Tradición y anarkía' con una meta clara: repensar lo establecido. Su propuesta explora la dualidad entre tradición y contracultura, entre el folclore murciano y la energía rebelde del punk, las raves y la música urbana.

Durante 8 meses, Jiménez dio forma a unas prendas que combinan lana de refajo, algodón y brocados con materiales inesperados como rejilla de poliéster, reflectantes, tachuelas e imperdibles. El resultado es una colección que conecta la tradición con la irreverencia, lo íntimo con lo colectivo. En el proceso contó con la colaboración de familiares y amigos, que aportaron no solo manos, sino también memoria y emoción. Para Paula, lo importante era que cada prenda se sintiera cómoda por dentro y transmitiera esencia.

Diseño de Paula Jiménez Párraga. Ied

«Incorporar a diseñadores emergentes en eventos como Madrid es Moda permite visibilizar nuevas propuestas y talentos que contribuirán al desarrollo de la moda, introduciendo ideas, técnicas y perspectivas que influirán en las tendencias futuras del sector», señala Eduardo Castañé, director general del IED Madrid. Con colecciones tan personales como universales, Natalia Arroyas y Paula Jiménez Párraga no solo representaron al talento del IED Madrid, sino también «a una Murcia creativa, inquieta y llena de futuro».