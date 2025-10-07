La diseñadora murciana Paula Cánovas del Vas explora en la Semana de la Moda de París la tensión entre la intimidad y la visibilidad

Presenta su nueva colección Primavera/Verano 2026 transformando un camión funcional en un baño móvil surrealista en el que descubre sus nuevos diseños con los que reflexiona sobre cómo se construyen y negocian los espacios íntimos, el género y la vulnerabilidad en la vida contemporánea

Manuel Madrid Martes, 7 de octubre 2025, 11:07

La colección Primavera/Verano de Paula Cánovas del Vas, presentada este lunes en París con una instalación/performance por las calles de la capital francesa, explora la tensión entre la intimidad y la visibilidad, según aseguró la diseñadora murciana, que repite experiencia en la Semana de la Moda de París, tras presentar la colección de Otoño/Invierno 2025/2026 el pasado mes de marzo.

'Private Matters', asuntos privados, es el título de esta propuesta, con la que Paula Cánovas del Vas transformó un camión funcional en un baño móvil surrealista, confrontando «cómo actos que antes eran privados (vestirse, asearse, preparar el cuerpo) se han convertido en performances públicas moldeadas por la vigilancia, el espectáculo y la autocuración». «En un mundo donde la exposición es moneda corriente, la privacidad se convierte en un acto de resistencia. Al sacar a la luz pública el espacio más íntimo, reivindicamos la vulnerabilidad como una forma de poder», sostiene.

Situando el baño, uno de los espacios domésticos más íntimos, en la esfera pública, Paula Cánovas del Vas cuestiona quién tiene derecho a la privacidad y qué significa revelarse en un mundo donde la exposición se ha convertido en una forma de poder. «La obra», expone la creadora murciana, «reflexiona sobre cómo se construyen y negocian la intimidad, el género y la vulnerabilidad en la vida contemporánea. Una invitación a recuperar la suavidad y la autoexpresión en un clima de escrutinio constante».

La propuesta de Paula Cánovas del Vas cuenta nuevamente con la colaboración de Converse.

Esta temporada también presenta una colaboración especial con Converse, insiste el equipo de la diseñadora, «reinventando las siluetas Chuck 70 y Chuck Taylor All Star XX Hi a través de la lente escultural de Paula Canovas del Vas». Adornadas con intrincadas flores en 3D y detalles de espiga, las personalizaciones artesanales celebran el legado de Converse como un lienzo para la individualidad y la rebeldía.

La colección extiende el lenguaje escultural de Paula. De hecho, propone piezas únicas confeccionadas con tiras de jersey cortadas a mano, meticulosamente superpuestas en voluminosos pompones. El denim estampado a láser y bordado introduce nuevas superficies, mientras que estampados florales distorsionados aparecen en las camisas, detalla su equipo. «El punto deconstruido se desliza del cuerpo, revelando fragmentos de piel, haciendo eco de la exploración de la exposición y la intimidad del desfile. La colección estrena las nuevas sandalias planas 'Diablo', una zapatilla 'Diablo' reinventada, ahora con cordones, y faldas de jersey drapeadas y alargadas que se envuelven y giran alrededor del cuerpo».

Una trayectoria de trabajo y éxitos

Paula Cánovas del Vas, diseñadora murciana afincada en Londres, es la creadora de la marca homónima, fundada en 2018 tras graduarse en la Licenciatura y el Máster en Moda de Central Saint Martins, con el apoyo de la Beca Stella McCartney.

Actualmente, la marca está presente en más de 30 puntos de venta en todo el mundo, incluyendo MAXFIELD (Los Ángeles), SSENSE, GR8 (Tokio), Hankyu D-Lab (Osaka) e International Gallery Beams (Tokio).

Modelos de la diseñadora Paula Cánovas del Vas en su instalación/performance en París. PC

La marca se incorporó a la Semana de la Moda de París en septiembre de 2022. Recibió el Premio Vogue España 2022 y fue semifinalista del Premio LVMH 2022. El New York Times la nombró diseñadora emergente a seguir y su trabajo ha aparecido en Vogue, Dazed e i-D. En 2024, formó parte del jurado del Premio de Fotografía del 38.º Festival de Hyères. Antes de lanzar la marca, Paula fue consultora creativa para Ye, tras realizar prácticas en Maison Margiela con John Galliano y Gucci.

Las colecciones juveniles de Paula Cánovas del Vas, hija de la veterana y magnética diseñadora Paula del Vas, se desarrollan en torno a una rica gama de referencias, investigación con patrones, formas, tejidos y colaboraciones interdisciplinarias con artistas. Todas las colecciones se confeccionan principalmente con materiales reciclados y de stock remanente.