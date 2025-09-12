El diestro Borja Jiménez sustituye a Morante de la Puebla en la Feria de Murcia Jiménez es uno de los toreros más destacados de la temporada tras triunfar en San Isidro y Bilbao

Francisco Ojados Viernes, 12 de septiembre 2025, 12:03 Comenta Compartir

La empresa Toros Sureste ha decidido que Borja Jiménez sea quien sustituya a Morante de la Puebla en la corrida de toros prevista en Murcia para el próximo 15 de septiembre tras confirmar su baja el torero de La Puebla.

La decisión la ha comunicado este viernes la empresa, haciendo mención a que entrará en el cartel uno de los toreros más destacados de la temporada, ya que Borja Jiménez fue el triunfador de la Feria de San Isidro y, más recientemente, también destacó en la Feria de Bilbao, donde consiguió el histórico indulto de un toro de La Quinta.

De esta manera, el cartel para el lunes 15 de septiembre en la Feria de Murcia lo forman toros de Daniel Ruiz para Manzanares, Juan Ortega y Borja Jiménez. La cita comenzará a las 18.30 horas.