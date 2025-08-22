La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La plaza de toros de La Deseada, en Cieza, que mañana reabrirá sus puertas.

La Deseada de Cieza reabre sus puertas con dos lujosas corridas de toros este fin de semana

Francisco Ojados

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:16

Dos corridas en las que se anuncian a figuras del toreo servirán para que las puertas de la plaza de toros de Cieza vuelvan a ... abrirse para espectáculos taurinos seis años después. Tras la feria de 2019 llegó la covid y desde entonces no se volvieron a dar festejos en este coqueto coso de la Región de Murcia, otrora referente del verano taurino en la provincia.

