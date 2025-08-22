La Deseada de Cieza reabre sus puertas con dos lujosas corridas de toros este fin de semana

Dos corridas en las que se anuncian a figuras del toreo servirán para que las puertas de la plaza de toros de Cieza vuelvan a ... abrirse para espectáculos taurinos seis años después. Tras la feria de 2019 llegó la covid y desde entonces no se volvieron a dar festejos en este coqueto coso de la Región de Murcia, otrora referente del verano taurino en la provincia.

Con cambio de propiedad de por medio, La Deseada acogerá este fin de semana dos corridas de toros de lustre organizadas por la empresa Reyma Taurino, encabezada por el empresario lorquino Juan Reverte, también gestor de plazas como las de Linares o Tarazona de la Mancha.

El cartel para la reapertura del coso ciezano anuncia mañana, sábado, toros de José Vázquez para Morante de la Puebla, José Manzanares y Pablo Aguado. Terna de consumados artistas.

El domingo 24, día del patrón San Bartolomé, junta en la terna a Sebastián Castella, Miguel Ángel Perera y Borja Jiménez, con toros de Martín Lorca. Cartel este del domingo que se ha revalorizado después del histórico triunfo el pasado miércoles protagonizado por el sevillano Borja Jiménez en la Aste Nagusia de Bilbao, donde indultó un toro de La Quinta, hecho insólito hasta ese día en la capital vizcaína. Se da la circunstancia de que Borja Jiménez hará su debut como matador de toros en la Región de Murcia el domingo.

Los dos festejos darán comienzo a las seis y media de la tarde. Las taquillas de la plaza están abiertas hoy, viernes, en su horario habitual de 10.00 a 14.00 y de 17.30 a 21.30 horas, y los días de corrida en horario ininterrumpido de 10.00 hasta la hora del festejo. Hay un abono para las dos corridas y también existe la posibilidad de la compra online en la web de la empresa.

Baja confirmada de Morante

El mundo del toro está pendiente de la reaparición de Morante de la Puebla, después de la grave cornada sufrida en la plaza de toros de Pontevedra el pasado domingo 10 de agosto. El parte médico definía la herida por asta de toro en la cara interna del muslo derecho, con dos trayectorias, un descendente de 10 centímetros y otra ascendente de 6 centímetros, que afecta a tejido subcutáneo, fascia muscular, así como un desgarro del abductor mayor.

Han pasado solo 12 días y el torero de la Puebla del Río, de 45 años de edad, se probó el pasado lunes y volverá a hacerlo hoy viernes en el campo para comprobar su estada de cara a poner fecha a su regreso a los ruedos. Su apoderado, el portugués Pedro Jorge Marques, ha asegurado que Morante no va a torear esta semana.

Morante, tras perder las citas de San Sebastián, Málaga y la de hoy de Bilbao, donde su sustituto será Diego Urdiales, está contratado mañana en Cieza, donde finalmente no podrá estar. El sustituto del maestro sevillano será Marco Pérez.

Este hecho fue confirmado ayer por la empresa Reyma Taurino, con la que Morante de la Puebla se puso en contacto para comunicar que, a su pesar, no podrá estar en un acontecimiento como el de la reinauguración de la plaza de toros de Cieza.

Las Torres de Cotillas Emilio Serna con cuatro toros, este domingo

Otro festejo mayor se celebrará este fin de semana en la Región. El domingo el torero de Las Torres de Cotillas, Emilio Serna, actuará ante sus paisanos y se encerrará en solitario con cuatro toros de ganaderías portuguesas señeras como Palha, Condesa de Sobral, Coimbra y Silva Herculano en una corrida a beneficio de la Iglesia de Nuestra Señora de la Salceda. La corrida de toros dará comienzo a las 19.30 horas. El precio de la entrada general es de 20 euros en venta anticipada y de 15 para jubilados, peñas, confradías y niños. El día de la corrida la entrada costará 5 euros más.

Emilio Serna llega a su tierra después de torear el pasado sábado en la feria de Tafalla (Navarra) y cortar una oreja al segundo de su lote de una corrida de Palha.

Ampliar Pepín Liria durante la corrida goyesca de Murcia, hace un año. Nacho García

Alternativa a Manuel Caballero Pepín Liria volverá a torear en Hellín

El diestro de Cehegín Pepín Liria volverá a pisar un ruedo vestido de luces este año. Será el 5 de octubre, en la centenaria plaza de toros de Hellín, donde el matador de toros murciano reaparecerá para una ocasión especial, la de ser padrino de alternativa del joven diestro de Albacete Manuel Caballero, hijo del torero del mismo nombre que tiene con Pepín Liria una gran amistad.

El cartel de la corrida con motivo de las fiestas en honor de la patrona de Hellín, la Virgen del Rosario, lo completa Jose Mari Manzanares, que actuará como testigo.

Con toros de Fuente Ymbro Ureña estará este sábado en Bilbao

Paco Ureña comparece este sábado en un coso de primera categoría como es la plaza de toros de Vista Alegre de Bilbao. El torero de Lorca vuelve a un coso donde mantiene un cartel importante y donde consiguió un gran éxito en 2019 con el hecho histórico de cortar cuatro orejas en una misma tarde. El sexto festejo del abono de la Semana Grande de Bilbao anuncia toros de Fuente Ymbro para Paco Ureña, Jiménez Fortes y Fernando Adrián. Tres toreros del gusto de los aficionados.

Castilla La-Mancha Buen fin de semana de Víctor Acebo

El novillero con picadores Víctor Acebo toreó por partida doble el fin de semana. El pasado sábado hacía el paseíllo en Navalcán (Toledo) en una novillada con picadores en la que, por lesión de Joselito de Córdoba tuvo que lidiar tres utreros. La espada impidió un triunfo de orejas. Al día siguiente actuó en Ossa de Montiel (Albacete), en un festival sin picadores, donde cortó dos orejas con petición de rabo.

En relación a Torre Pacheco, la empresa Eventos Tauromur ha informado de que la fecha del tradicional festejo taurino se celebrará el 5 de octubre. Se trata de una novillada con picadores mixta cuyo cartel se anunciará próximamente.