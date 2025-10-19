La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El músico y compositor Daniel Osiewala concentrado en su trabajo en el estudio. AIDA REDZEPAGIC
Músico, compositor, productor y diseñador de sonido de cine y televisión

Daniel Osiewala: «¿Hollywood? Elijo valorar mi suerte y seguir creciendo. Esto es increíble»

Conversaciones de otoño ·

«Lo de la vivienda es una locura; es absurdo que 60 m2 se alquilen por 1.200 euros / mes»

Pepa García

Pepa García

Domingo, 19 de octubre 2025, 07:31

A sus 28 años, Daniel Osiewala (Murcia, 1997) ha conseguido hacer de su pasión una forma de vida y de su sueño una realidad mecida ... por los acordes de la música. De madre murciana (Lola) y padre polaco (Gregor) –«de ahí mi apellido»–, este joven músico profesional, que empezó tocando el trombón en la Agrupación Musical de Beniaján, se enganchaba al piano cada vez que podía y ha compaginado sus estudios con hasta cinco grupos de música en paralelo, es parte del equipo autor de la banda sonora de la serie 'El Eternauta' (Netflix), del compositor Federico Jusid, nominada a los Latin Grammy 2025 como Mejor Música para Medios Audiovisuales: «Una categoría nueva esta edición», aclara. La gala será el 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas y la nominación ha sido «sorpresa total».

