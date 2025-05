Clara Alarcón: «Soy una enamorada de Sicilia y el 'thriller'»

La historiadora y directora del Museo de la Ciudad de Murcia, Clara Alarcón, investiga sobre patrimonio y mujeres en proyectos asociativos como el histórico-musical ' ... Quereres y dejenes' o la revista 'Alhábega', editada por el colectivo Priscas Exaltat

Libro Andrea Camilleri. Salamandra (1996) 'El perro de terracota'

«Me gusta especialmente 'El perro de terracota', de Andrea Camilleri; cualquiera del comisario Montalbano, en realidad. Soy una enamorada de Sicilia y de los libros de intriga y 'thriller'. Me entretienen muchísimo, y, cuando quiero desconectar, me leo al comisario Montalbano. He visto también la serie, sobre todo por los paisajes. He estado un par de veces en Sicilia y me recuerda mucho al campo de Murcia, Fortuna, Abanilla… Es un sitio muy emocionante para mí».

Canción El Último de la Fila. 'Enemigos de lo ajeno' (1986) 'Aviones plateados'

«Esta canción me recuerda a amores pasados y a momentos de mi vida de todo tipo, a vivencias que no se me borran. Ahora que han anunciado que vuelven, recuerdo que los vi en directo en la plaza de Toros de Murcia hace mil años. Estuve viéndoles desde la parte de arriba de la plaza».

Película Jean-Jacques Annaud. Constantin Film (1986) 'El nombre de la rosa'

«Me leí primero el libro, que marcó mi vida profesional. Decidí estudiar Historia y especializarme en la Edad Media. He visto un montón de veces la película también. Tanto el libro, que se publicó en el 80, como la película, que es del 86, son para mí un hito en mi vida. Empecé la carrera en el 89, aunque en el instituto ya tenía claro que iba a estudiar Historia. 'El nombre de la rosa' me hizo pensar que no estaba equivocada en mi decisión».

Rincón Forma parte del Camino del Cid Langa de Duero (Soria)

«Todos los años hago una escapada recurrente a un pueblo de Soria que se llama Langa de Duero. Es muy 'pequeñico' y tiene un puente romano y un castillo en el que estuvo el Cid. Tenemos un amigo que tiene allí una casita y solemos hacer al menos un viaje de amigos al año, para desconectar. Otro sitio que me encanta es un trocito de tierra que tengo en un sitio que se llama La Loma del Muerto, en Molina de Segura, justo al lado de donde se estrelló el meteorito de 1958. Nos hace mucha ilusión que vayan allí autobuses a ver un trozo de tierra sin nada, aunque hay señalización y una ruta. Es el lugar donde me retiraré. Voy todos los fines de semana que puedo».

Red social @algarabia_1. Más de 700 seguidores Instagram: uso profesional y personal

«Me gusta especialmente Instagram. X está lleno de gente quejándose, cabreada, con contenidos muy politizados. En Instagram hay mucha publicidad y mucho que desbrozar, pero creo que manejar la imagen, el texto y el sonido así, tan libremente, me da más frescura. Se puede llegar a la gente más amablemente que desde otras redes sociales».

Tapa En La Canija (Mercado de Verónicas, Murcia) Brioche de cangrejo

«En fechas especiales, voy a La Canija, en el Mercado de Verónicas, donde tomo un brioche de cangrejo muy bueno. Me gustan el rincón, la gente… y todo lo que hacen está buenísimo. Otra tapa que tomo de forma más habitual es la ensaladilla de alcachofa del Café de Alba, al lado del Museo de la Ciudad».

Series Cristóbal Garrido, Adolfo Valor. Movistar Plus (2024) 'La vida [breve]' 6 episodios

«Tres series que me han gustado mucho son 'La vida [breve]', 'Querer' y 'Matlock'. La dirección de arte de 'La vida [breve]' es espectacular, el vestuario, la fotografía, y cómo con un toque de humor se ve una etapa de la historia de España muy poco conocida, la de Luis I, uno de los hijos de Felipe V, que contrajo la viruela y se murió al año y pico de reinar. Creo que mucha gente no sabe que hemos tenido un rey llamado Luis. 'Querer', serie española también, debería ponerse en los institutos, como una asignatura casi obligada, porque refleja un poco la situación de las mujeres maltratadas silenciosamente. Otra que estoy viendo ahora y me está gustando es 'Matlock', norteamericana y protagonizada por Kathy Bates. Es una abogada que busca destapar cómo la industria farmacéutica ha hecho lo que le ha dado la gana con el fentanilo. Me encantan las series de abogados».