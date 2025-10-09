'Tron: Ares', puro espectáculo tecnológico

Encerrados en una sala de cine con los estrenos de la semana, es la mejor manera de pasar las lluvias que padecemos, mientras descubrimos (con ... asombro) si Trump se sale con la suya y le dan el Nobel de la Paz.

Disney tuvo uno de sus relativos fracasos con la supuesta primera película hecha íntegramente por ordenador en el lejano año 1982, 'Tron'. En 2010 remontó el marcador con 'Tron: Legacy'. Sus más de 400 millones de recaudación son el motivo de que hoy nos llegue 'Tron: Ares'. Pero al parecer esta tercera parte, en la que es la parte tecnológica la que se hace presente en el mundo real, con un hierático Jared Leto haciendo de una especie de T-1000, no cumple con las elevadas expectativas puestas por los incondicionales.

Aunque los efectos especiales son de diez, juega a su favor con la paranoia mundial de la IA y la fotografía es todo un espectáculo, las flaquezas de la historia lastra el resultado, ya que la mezcla de tantas cosas hace que no sepas lo que quieren contarte (como al PSOE le pasa con los sobres con dinero). Como divertimento cumple su función.

La serie 'Retorno a Brideshead' me convirtió en un devoto del té de las cinco, el esmoquin para las cenas y la campanilla del servicio (a los sándwich de pepino sigo resistiéndome). Por eso siento debilidad por 'The Crown' y 'Downton Abbey'. Todo esto para confesar que no soy objetivo cuando hablo sobre esa enorme mansión campestre y los señores y criados que la habitan, y que nos han ido mostrando su evolución durante el primer cuarto del siglo pasado.

'Downton Abbey: el gran final' es el colofón a esta saga. Sin deparar sorpresas, será una película confortable que dará lo que sus fans queremos, algo que se agradece en tiempos en que cada mañana puede haber un apocalipsis. También nos dejará cierto sabor amargo por ser la última y también por no poder tener a la majestuosa, mordaz e inteligente condesa viuda (lo mejor de la serie), interpretada por la desaparecida Maggie Smith.

Darren Arfnosky es uno de los realizadores más aburridos y presuntamente trascendentes de los últimos años', sus trabajos consiguen que quieras suicidarte al acabar de verlos (aunque lo inteligente es hacerlo antes de verlos). Por eso no entiendo que ha pasado con su estreno 'Bala perdida', una película con acción, ritmo, divertida, ochentera, y hasta con golpes de humor. O ha contratado a un «negro», o está enamorado, o la dirigió bajo los efectos de una medicación antidepresiva. La historia de un par de tontos muy tontos, ideales Austin Butler (cada vez más consolidado) y Matt Smith, involucrados en un cutre tráfico de drogas es llevado con una inusual levedad. Por cierto, Butler recibe tantos tortazos como El Nota.

Los insólitamente sólidos jóvenes actores Arón Piper y Miguel Herrán, nacidos de ese OT de la actuación que fue la primera «Elite» (Netlix), hacen de oficiales de la República y de los sublevados franquistas en un gulag estalinista durante la Segunda Guerra Mundial. Ambos lideran cada bando en ese infierno manteniendo sus diferencias (por suerte ahora tenemos X y no un fusil Mauser), que acaban abandonando para lograr sobrevivir en las condiciones más extremas, reflejadas con una fotografía cruda, ritmo de góspel y un gran trabajo de los actores.

'Vieja loca' es única y exclusivamente la inconmensurable Carmen Maura, desatada como una autentica demente capaz de torturar a su yerno para salirse con la suya. Es una película de terror psicológico estilo 'Misery' (1990) producida por J.A. Bayona, que ha apostado por la ópera prima de Martin Mauregui. El escenario casi único la encorseta en una puesta en escena teatral en el que el peso recae en las interpretaciones, que salvan un guion que, como las primeras citas, agota todos sus encantos en el tercio inicial.

Que tengáis una semana de cine.