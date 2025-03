El terror rural irlandés de 'Fréwaka' conquista el festival Sombra de Murcia

Iván Rosique Sábado, 22 de marzo 2025, 21:07 Comenta Compartir

Seis años después de 'Midsommar', el 'folk horror' sigue generando pasiones entre los aficionados al cine de terror. Este sábado la cinta irlandesa 'Fréwaka' se alzó con el premio a la Mejor Película en la XIV edición del festival Sombra de Murcia tras cosechar grandes elogios en los festivales de Sitges y Locarno. El galardón a la Mejor Actriz fue también para Clare Monnelly, la protagonista de esta película que se sirve de la mitología irlandesa para reflexionar sobre los traumas y el papel de la iglesia en las comunidades rurales.

El festival murciano tuvo que multiplicar el premio al Mejor Actor para reconocer 'ex aequo' el tremendo duelo interpretativo de Javier Pereira y Fernando Cayo en 'El instinto'. El debut del lorquino Juan Albarracín también recibió la estatuilla para el Mejor Guión. El estreno de la cinta en la jornada inaugural del festival, que agotó entradas el pasado 14 de marzo, permitió entregarle de forma anticipada a Eva Llorach el premio honorífico Serial Killer. La murciana es la tercera pata de una angustiosa película que narra, con una casa de campo y tres actores como únicos recursos, cómo un arquitecto trata de superar su agorafobia sometiéndose a una desquiciada terapia experimental.

Palmarés Mejor Película 'Fréwaka'.

Mejor Dirección: Michiel Blanchart ('Night Call').

Mejor Fotografía: Sylvestre Vannoorenberghe ('Night Call').

Mejor Guión: Juan Albarracín ('El Instinto').

Mejor Actor: Javier Pereira y Fernando Cayo ('El Instinto').

Mejor Actriz: Clare Monnelly ('Fréwaka').

Mejor Corto Nacional: 'La Valla' de Samuel Ortí Martí.

Corto Murcia fantástica: 'Los hijos del tomillo' de Irene M. Piñero.

Mención Especial: 'Céntrico' de Luso Martínez.

Premio Nosferatu: Escuela Superior de Diseño de Murcia.

Premio Bernard Hermann: Fabio Frizzi.

'Night Call', con premios para su director, Michiel Blanchart, y director de Fotografía, Sylvestre Vannoorenberghe, respectivamente, fue la tercera gran triunfadora del palmarés. Este 'thriller' urbano cuenta la huida hacia adelante de un cerrajero que se ve envuelto en un lío con un mafioso en una ciudad sumida en el caos por unas protestas raciales.

Un año más, la gala de clausura estuvo presentada por Raquel Sastre, colaboradora del festival desde hace una década. «No hay nada más terrorífico que la realidad. ¿Quién nos iba a decir a los murcianos que íbamos a tener tres semanas seguidas lloviendo? Ya sabéis que si llueve toca comer migas y yo ya he engordado seis kilos», ironizó durante su monólogo de bienvenida, en referencia al mes de marzo inusualmente húmedo que ha tenido la Región de Murcia.

La cómica murciana aprovechó que estaba rodeada de un público acostumbrado al humor negro como los pozos del infierno para dar rienda suelta a su lado más ácido, con muy aplaudidas alusiones a Vox, al declive de calidad en la filmografía de Álex de la Iglesia o al encasillamiento de Dani Rovira. «No sé por qué me siguen dejando presentar, cada vez que presento hago amigos», se disculpó tras sus hilarantes impertinencias.

Reconocimientos para jóvenes cineastas

En la sección de cortometrajes, Luso Martínez se llevó una mención por 'Céntrico' y Samuel Ortí Martí se llevó el primer premio a nivel nacional por 'La Valla', mientras que reconocimiento al mejor corto murciano fue para 'Los hijos del tomillo', de Irene M. Piñero. El director de la Filmoteca Regional, Ángel Cruz, fue el entregado de entregarlo y aprovechó su intervención para poner en valor el buen resultado de la película murciana 'Sorda' en el festival de cine de Málaga.

En cuanto a premios especiales, el Sombra reconoció con un premio Nosferatu la labor de la Escuela Superior de Diseño de Murcia, de la cual un grupo de estudiantes se ha encargado de elaborar el 'photocall' instalado en la entrada de la sala. Manuel Cebrián, director del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA), hizo entrega de la estatuilla y dedicó un momento para repasar los esfuerzos que está realizando la Comunidad para atraer proyectos cinematográficos. «La estrategia audiovisual está dando sus frutos. Tenemos por primera vez más de diez rodajes de largometrajes en la Región este año y más de cuatro producciones 'made in Murcia'», destacó.

El premio Bernard Herrmann fue para el compositor Fabio Frizzi, que agradeció «el entusiasmo por un cine con el que empecé hace unos 50 años pero que me sigue dando mucha satisfacción, me permite descubrir nuevos amigos y actuar por todo el mundo». El italiano clausuró el festival ofreciendo una interpretación en directo de la banda sonora de 'Nueva York bajo el terror de los zombies', su primer gran éxito junto al director Lucio Fulci. Tras finalizar la proyección, Frizzi regaló al público un 'encore' compuesto por una selección de su filmografía, reinterpretada en clave de rock progresivo. Destacó el magnífico giro de tuerca del tema principal de 'Siete notas en negro', que cerró el repertorio.

A lo largo de dos semanas de programación, la XIV edición del festival ha destacado por su capacidad para atraer a la ciudad de Murcia a estrellas del cine de género de talla internacional. El director del Sombra, Javier García, celebró durante la clausura que «hemos tenido aquí a invitados que parecían impensables hace unos años». «Creo que puedo decir, sin exagerar en absoluto, que somos uno de los tres festivales de cine fantástico más importantes de España», apuntó.

John McTiernan, director de 'La jungla de cristal', 'Depredador', 'El último gran héroe' y otros derroches de testosterona, recibió el premio Sombra de Leyenda y ofreció un encuentro con fans en la Filmoteca Regional. «No me corto en decir que es la figura cinematográfica más importante que ha pasado por la Región de Murcia», aseguró García. También recibieron premios honoríficos el actor Javier Botet, el hombre detrás de monstruos como el leproso de 'It', 'Slenderman' o la niña Medeiros de 'Rec', y la actriz Shauna Macdonald, que recordó 'The Descent' por su vigésimo aniversario.

