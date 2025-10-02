La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
'La Roca' casi actúa en 'The Smashing Machine'

Estrenos

'La Roca' casi actúa en 'The Smashing Machine'

Mucho estreno español de calidad

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Jueves, 2 de octubre 2025, 18:01

Comenta

Con algunos políticos lamentando la muerte de la gran estudiosa de sus vidas, Jane Goodall, llegamos a los primeros estrenos de octubre, mes de la ... Hispanidad (palabra que huele a sofá de sky), precisamente con cinco estrenos españoles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El examen teórico de conducir cambia desde este 1 de octubre: todo lo que debes saber
  2. 2 Muere una mujer al colisionar dos coches y caer uno desde el viaducto de la autovía A-7 en Murcia
  3. 3 Fallece Francisco Briones, director de RTVE en la Región de Murcia
  4. 4 Muere un peatón atropellado en Mula
  5. 5

    Una joven sufre graves quemaduras en las fiestas de Puebla de Soto, en Murcia
  6. 6

    La CHS avisa de que el nuevo parque comercial de Los Olivos de Cieza incumple la legalidad al carecer de medidas contra inundaciones
  7. 7 El PP ganaría las elecciones en la Región de Murcia y Vox supera al PSOE como segunda fuerza
  8. 8 Dos agricultores investigados por transformar ilegalmente más de 50 hectáreas de cultivo de secano en regadío en Mazarrón
  9. 9 Muere la primatóloga Jane Goodall a los 91 años
  10. 10

    Israel desactiva la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 443 activistas a Europa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad 'La Roca' casi actúa en 'The Smashing Machine'