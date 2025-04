Risas hispano-británicas en 'Un funeral de locos'

Carlos Martínez Jueves, 10 de abril 2025, 20:53 Comenta Compartir

Habiendo entrado en la fase anal de la administración Trump (por aquello del lugar que le besan), ha llegado el momento de confirmar que la realidad imita al arte con los estrenos de este Viernes de Dolores. El mundo está tan desquiciado como los personajes de 'Un funeral de locos', parece que está regido por un 'Amateur' al que no le ha salido bien 'La cita' con los aranceles, y está más perdido que los protagonistas de 'Misión panda en África'.

Todos hemos visto el meme de «lo que pido en Amazon y lo que me llega por AliExpress». Pues eso es lo que nos pasa cuando vemos la española 'Un funeral de locos', un trasplante directo desde las frías y desabridas Islas Británicas (no sé qué se había fumado Shakespeare cuando escribió eso de «este otro Edén, semiparaíso», sobre Inglaterra), de una de las más divertidas comedias del siglo: 'Un funeral de muerte' (2007). En ella se usaba la idiosincrasia local y la castración emocional propia de los habitantes de la pérfida Albión en favor de la risa. Eso no pasa con su versión patria al no adaptarse a la naturaleza de los españoles y copiando literalmente los chistes y las sorpresas (como revela el indiscreto tráiler).

El fallecimiento del padre provoca que sus hijos y viuda organicen un velatorio en casa donde se van a dar cita un montón de familiares peculiares, amigos no aconsejables y un enano con un secreto. Lo mejor es que el listado de buenos comediantes es larga, con Antonio Resines, Quim Gutierrez, Belén Rueda, Ernesto Alterio o Gorka Otxoa, y que el director es un experto en estas lides, el veterano Manuel Gómez Pereira. Tiene muchas posibilidades (si no has visto la original) de convertirse en un taquillazo en estos días de fiesta.

¿Habrá algo más improbable que ver a Ramy Malek (Freddy Mercury para los que se ponen en bucle 'Bohemian Rhapsody') cómo un héroe de acción a lo Jason Bourne? Pues este desastroso error (o increíble acierto) de casting se materializa en el thriller 'Amateur'. Un analista de la CIA, de los que no ha salido de su escritorio, pretende vengar el asesinato de su esposa saltándose las normas de 'La Compañía' y de Dios. Así que el pusilánime intelectual se va convirtiendo en un Liam Neeson cualquiera y se pone de más mala leche que un forozo del Real Madrid con el Arsenal. Un film muy convencional que tiene la dudosa virtud de ser como las sobrinas de Ábalos, lo que se espera de ellas.

Otro thriller sin novedades en el frente es 'La cita'. Su premisa es la cita a ciegas de una madre soltera a la que obligan a asesinar a su pareja recién conocida a cambio de salvar la vida de su hijo. Eso lo vimos ya en una cinta infumable de un actor prescindible como Johnny Depp, 'A la hora señalada' (1995), pero aquí lo mezcla con el encierro claustrofóbico en un lujoso restaurante a lo 'El ángel exterminador' (1962). Es una intriga que no decae y un ritmo que va creciendo, dándonos un entretenimiento para descansar de asistir a procesiones.

'Misión panda en África' no es un documental sobre la visita de Pedro Sánchez a China, sino una de dibujos estrenada estratégicamente en el Viernes de Dolores para que todos los infantes que cogen vacaciones obliguen a sus padres a ir a verla. La historia es la de un oso panda que va a rescatar a su amigo, un dragón ¿adivinar a qué continente? La película es más simple que el mecanismo de un botijo. Amistad, interculturalidad e inocencia nos devuelven a las películas clásicas animadas. Un agradable cambio.

Nadie es perfecto («bueno, casi nadie», que diría refiriéndose a sí mismo Lex Luthor en 'Superman' (1978), interpretado por el recientemente fallecido Gene Hackman). Esa es la causa de que se haya destrozado en algunas películas el mejor guión jamás escrito, la Historia Sagrada. Ejemplos: el debut de Paul Newman en 'El cáliz de plata' (1954); la reciente, de vergüenza ajena, 'Éxodo, dioses y reyes'; y la peor de Richard Burton, 'La túnica sagrada' (1953). Pondrán a prueba vuestra fe... en el cine.

Que tengáis una Semana Santa de cine.