Música de vacaciones en 'Voy a pasármelo mejor'

La tregua del verano ya ha comenzado, aunque viendo el panorama no lo parece. Lo bueno es que acaba el curso sin que los temas ... que controlamos, Gaza, Ucrania, Aranceles, Trump, Putin, 'El Hormiguero' vs 'La revuelta' se resuelvan y así nos podamos examinar de ellos en septiembre.

Las normas no escritas de las reseñas de las novedades de cine indican claramente que no se debe empezar con una película de adolescentes y musical, por lo menos desde la última de las Spice Girls. Pero como estamos en verano y nadie me lee, lo voy a hacer, sobre todo porque me lo pasé muy bien (contra todo pronóstico, pues odié a Hombres G toda mi juventud) con la primera parte 'Voy a pasármelo bien' (2022).

La segunda se titula (en un giro inventivo inesperado) 'Voy a pasármelo mejor', y en ella se retoma la historia de los púberes de aquella, ya convertidos en usuarios de Playboy y de los amores que riman con 'forever'. El público objetivo no son los que hoy tienen esa edad y están abonados a OnlyFans y declaran su amor por TikTok, sino los que estamos entre la L y la XL y padecíamos que las chicas estuvieran coladitas de ese grupo. Es un film simpático lleno de buen rollo y música (que ahora suenan em nuestras bodas). Perfecta para un julio tórrido, y aun así mucho mejor que el que padecen los hormonados guaperas de la siguiente.

En 1997 se estrenó un slasher, 'Sé lo que hicisteis el último verano', del que hoy llega un remake tan prescindible como la original. Aunque recupera de adultos algunos supervivientes (literalmente en este caso) de la primera, la acción se centra en la nueva hornada de muchachos y muchachas de buen ver que asesinan sin querer a un vagabundo que luego busca venganza. Debe haber algo de sádica venganza entre los que nunca pudimos ser modelos de Calvin Klein o Victoria's Secret, el disfrutar contemplando a estos guapos chicos siendo brutalmente degollados, porque la gente fue en masa a presenciar la masacre, e imagino que con este 'reboot' pasará lo mismo. Como en el anterior estreno, pasa exactamente lo que piensas que va a pasar desde la primera escena, y eso da mucha tranquilidad veraniega, algo que no sucede en la apuesta independiente de la que os hablo a continuación.

Es un film original y arriesgado, pero también uno de los trabajos más vitamínicos para el alma que vimos en el último Festival de Cine de Cartagena. Se trata de la bondadosamente inteligente 'Un like de Bob Trevino' (la califiqué como un fallo en Matrix de lo que se supone que es un sesudo certamen cinematográfico). Es la historia de una veinteañera bigamia paternal que se busca sustituto para un padre que aplica el método de crianza de Herodes. El que encuentra es una excelente persona. Tanto la chica, Barbi Ferreira, como el padre sustituto, John Leguizamo, realizan las mejores interpretaciones de sus carreras. Reitero lo que dije entonces (autoplagiarse para no trabajar), una película sensible, de gente buena a la que le pasan, por fin, cosas buenas. Más positiva que la última de hoy.

«La comedia es sólo tragedia más tiempo» es una frase de dudosa paternidad pero que en películas como 'Bon voyage, Marie' cobran todo su sentido. Su argumento es el de una anciana que engaña a su familia, un hijo desastre y una nieta demasiado pro activa, para que la acompañen en un viaje a Suiza donde pretende que le apliquen la eutanasia. El grupo humano metido en una caravana es menos polémico que el del Peugeot, pero cada uno tiene su tara convertida en motor cómico. Dejando aparte el controvertido mensaje final, el recorrido es vibrante, humano y divertido.

Nadie es perfecto excepto cuando los ayuntamientos o la iniciativa privada recuperan los cines de verano. Hay pocas cosas mejor que tener el cielo encima de la cabeza, sacarse un bocadillo, comer una bolsa de pipas y ver una película. E incluso, si hay suerte, contemplar una estrella fugaz y pedir un deseo.

Que tengáis una semana de cine.