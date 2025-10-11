Miriam Porté: «Me atrapó la sobrenatural capacidad actoral que tiene Miriam Garlo»

Miriam Porté (Barcelona, 1963), suele hacerle caso a su intuición a la hora de elegir los proyectos con los que trabajar, y no le va ... mal. La productora, fundadora de Distinto Films, ha trabajado codo con codo con la molinense Eva Libertad en la película 'Sorda', producida por Distinto Films, Nexus CreaFilms –productora de Eva Libertad y la murciana Nuria Muñoz–, y A Contracorriente Films, atrapada por el argumento de la cinta desde antes de que se hiciera realidad el cortometraje homónimo que la precedió y que, estrenado en 2021, se llevó decenas de premios internacionales. Para la productora, la sensibilidad de Eva Libertad a la hora de plasmar su mirada en la gran pantalla es uno de los puntos fuertes de la cinta estrenada hace unos meses, que comenzó su andadura con el aplauso de público y crítica en la Berlinale y que se alzó con la Biznaga de Oro y el premio del público, entre otros galardones, en el Festival de Cine de Málaga. Cuando acaba de quedarse a las puertas de ser el título seleccionado para representar a España en los Oscar, una nueva alegría llega para el equipo de 'Sorda', la nominación al Premio del Público LUX del Parlamento Europeo, lo que facilitará que la película se pueda ver en todos los países de la Unión Europea. Desde Estrasburgo, tras conocer la noticia, Miriam Porté habla con LA VERDAD sobre la trayectoria de una película que habla sobre el miedo a la maternidad de una mujer sorda.

–¿Cuándo le proponen formar parte del proyecto?

–La primera vez que Eva y Nuria [Muñoz] me contactan, me cuentan que estaban pensando en hacer un largo, justo cuando estaban en pleno proceso de realizar el corto. En aquel momento me sonó muy bien lo que me contaban y les pedí que me enviaran el corto cuando lo tuviesen terminado. Cuando vi el corto, enseguida supe que quería producir el largometraje, no lo dudé.

–¿Qué le atrapó del corto?

–Me atraparon varias cosas. Me atrapó el tema, me atrapó la sensibilidad de la directora y me atrapó la sobrenatural capacidad actoral que tiene Miriam [Garlo].

–¿Qué le parece la Región de Murcia como plató de cine?

–Cuando me contaron su idea de rodar en la Región, me pareció perfecto. El sitio era natural, es el lugar que Eva y Miriam dominan, donde han crecido, han vivido, y de alguna manera han desarrollado esta relación. Además, para ellas era un anhelo rodar ahí, y me pareció bonito apoyarlas. La diversidad en el cine no es solo cuestión de género o de mostrar una discapacidad, la diversidad también son los lugares y las lenguas y hacer las cosas en sitios donde a lo mejor antes no se han hecho o se han hecho muy poquito. En este sentido, la huerta murciana le daba un plus a la película.

–Cuando arrancó el proyecto, ¿imaginaba el éxito de la película?

–No. Cuando acabas una película, de hecho, básicamente le ves solo los defectos. Este no fue este el caso, porque yo a la película 'Sorda' siempre le he encontrado solo virtudes. Yo acabé el proceso muy satisfecha de lo que habíamos hecho, pero en ese momento no tienes ni idea de qué va a pasar. Puede ser que la película pase sin pena ni gloria o que la gente piense que es entretenida y se deja ver, o puede ser lo que luego fue. Yo sí tenía ciertas sospechas de que podía haber una reacción positiva porque, al final, estás abordando un tema poco mostrado en el cine, y además desde un punto de vista totalmente nuevo que hace que el espectador de repente se pare a pensar en cuestiones como las altas barreras de comunicación con las que se enfrentan las personas sordas.

–Están nominadas al Premio del Público LUX del Parlamento Europeo y su película se va a subtitular en 24 lenguas. ¿Qué valor le dan a esta nominación?

–Para nosotras es una satisfacción. Estamos impresionadas de compartir espacio con las otras cuatro películas nominadas. Nosotras hemos tenido la suerte de que la película ya se ha vendido a muchos países del mundo y muchos de los pertenecientes a la Unión Europea. Eso ya es una manera chula de difundir el mensaje que propone la directora en esta película. Eso, unido a la nominación a los Premios LUX, creo que animará más a la gente a querer ir a ver la película.

–¿Qué pasará en los Goya?

–Este año hay muchas películas de gran calidad. Ojalá tengamos suerte y podamos recibir algún Goya, pero habrá que esperar hasta el 28 de febrero.

–Ha destacado la interpretación de Miriam Garlo en la película. ¿Cree que a partir de ahora se escribirán más personajes protagonistas sordos?

–Miriam tiene una calidad actoral inmensa, por lo tanto yo sospecho que va a trabajar mucho y que va a tener mucho éxito como actriz. Y ojalá cada vez se puedan hacer más películas que reflejen la diversidad, la discapacidad y la sordera, y que esto no sea una cosa exótica y puntual, sino que sea algo que realmente veamos y vivamos con normalidad.

–A la hora de elegir en qué proyectos participar, ¿suele dejarse llevar por la intuición?

–Sí, evidentemente, tiene que ser un proyecto que para mí tenga sentido, es decir, que tenga un contenido, una mirada, un interés; una propuesta sólida e interesante. Después, el resultado siempre es un misterio. Así que aplico la intuición y, de momento, no me va mal.

–Recibieron diversas ayudas para el rodaje de la película, entre otras por parte del Gobierno regional. ¿Son suficientes?

–Ahora hay un sistema de ayudas en España y un sistema de financiación que yo creo que por primera vez en muchísimo tiempo es bastante sólido, oportuno y apropiado. Siempre se puede pedir más, pero ahora mismo tengo pocas quejas en cuanto al sistema de financiación.

–Personalmente, ¿cómo le ha cambiado su visión sobre la sordera tras realizar esta película?

–Cada película te transforma de alguna manera y eso me ha hecho, con la perspectiva del tiempo, ser o intentar ser mejor persona. Ese efecto que crea la cultura y el cine en este caso en el espectador, también resuena y nos afecta a quienes lo hacemos.