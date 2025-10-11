La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La productura Miriam Porté, en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo. O. N.
Productora de 'Sorda', película nominada al Premio del Público LUX del Parlamento Europeo

Miriam Porté: «Me atrapó la sobrenatural capacidad actoral que tiene Miriam Garlo»

La fundadora de Distinto Films realiza un positivo balance de la cinta murciana dirigida por Eva Libertad, que ahora se subtitulará en 24 lenguas

Natalia Benito

Natalia Benito

Sábado, 11 de octubre 2025, 10:51

Miriam Porté (Barcelona, 1963), suele hacerle caso a su intuición a la hora de elegir los proyectos con los que trabajar, y no le va ... mal. La productora, fundadora de Distinto Films, ha trabajado codo con codo con la molinense Eva Libertad en la película 'Sorda', producida por Distinto Films, Nexus CreaFilms –productora de Eva Libertad y la murciana Nuria Muñoz–, y A Contracorriente Films, atrapada por el argumento de la cinta desde antes de que se hiciera realidad el cortometraje homónimo que la precedió y que, estrenado en 2021, se llevó decenas de premios internacionales. Para la productora, la sensibilidad de Eva Libertad a la hora de plasmar su mirada en la gran pantalla es uno de los puntos fuertes de la cinta estrenada hace unos meses, que comenzó su andadura con el aplauso de público y crítica en la Berlinale y que se alzó con la Biznaga de Oro y el premio del público, entre otros galardones, en el Festival de Cine de Málaga. Cuando acaba de quedarse a las puertas de ser el título seleccionado para representar a España en los Oscar, una nueva alegría llega para el equipo de 'Sorda', la nominación al Premio del Público LUX del Parlamento Europeo, lo que facilitará que la película se pueda ver en todos los países de la Unión Europea. Desde Estrasburgo, tras conocer la noticia, Miriam Porté habla con LA VERDAD sobre la trayectoria de una película que habla sobre el miedo a la maternidad de una mujer sorda.

