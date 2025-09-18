Magia romántica en 'Un gran viaje atrevido y maravilloso'

Cuando la abundancia de estrenos es tan grande como este viernes, es difícil establecer prelaciones (añoro los tiempos de Marvel que lo hacía tan sencillo). ... Pero al menos tenemos variedad para elegir la película adecuada que nos haga huir del debate de la Vuelta.

Ni Colin Farrell ni Margot Robbie son santos de mi devoción, y sin embargo en 'Un gran viaje atrevido y maravilloso' (título que parece un episodio de «La que se avecina») me reconcilio con ellos con una apuesta de comedia romántica con toques de realismo mágico (como pensar que no ir a Eurovisión afecta a Israel). Un par de soleteros, ya de vuelta de la vida, ella con una sonrisa que enciende una habitación, él con una tristeza que apaga una vela, se conocen y sin querer emprenden un recorrido por sus vidas.

Las puertas de 'Monstruos S.A.' (2001) aquí no conducen a cuartos de niños sino a lugares para entender el presente de los protagonistas, un «y si hubiera….» que pudimos ver en el reivindicable clásico español 'La vida en un hilo' (1945). Con el romanticismo de 'Una cuestión de tiempo' (2013), nos encontramos con una deliciosa apuesta que nos reconcilia con el mundo gracias a una realización delicada que demuestra una fe incontestable en su alocada propuesta.

La otra opción de apertura más que una película es un atestado de tráfico. Hablo de la previsible, violenta, prescindible y ridícula 'Afterburn', una hija repudiada de 'Mad Max' (1979) cruzada con Lara Croft. También es un mundo post apocalíptico donde cada uno sobrevive como puede, algunos incluso buscando reliquias del pasado. Las escenas salvajes y ruidos de motores tuneados sazonan el metraje. El 'Juego de tronos' Dave Bautista es el protagonista absoluto de una opereta que se toma en serio algo que es una broma pesada.

Hay dos estrenos que usan el prefijo +34. El primero es del director Cesc Gay, en el que vuelve a acercase a su especialidad, las relaciones entre seres humanos (una de las tareas más complicadas de la existencia). Ahora se atreve a contarnos en 'Mi amiga Eva' lo que sucede cuando una esposa y madre decide disfrutar de la vida pasados los cincuenta (nos podemos identificar todos los que ya jamás peinaremos flequillo), empezando por un viaje a Roma. Que nadie espere un 'La pasión turca' (1994) trasladado a la Italia de Meloni, pues todo es más introspectivo y menos dramático. Nora Navas destaca sobre sus partner masculinos.

La cinematografía francesa es la que mejor cuenta las infancias (también conocida como el backstage de la vida). Hay tenemos 'Los cuatrocientos golpes' (1959), 'Hoy empieza todo' (1999) y ahora quiere unirse a ese excelso club (sin conseguirlo) 'La primera escuela'. Un relato convencional, cuidado en las formas y la ambientación de finales del siglo XIX, sobre una profesora de ciudad que acude a educar en un pueblecito. Allí encontrará todos los obstáculos que suceden cuando dos mundos distintos y distantes se encuentran.

'Las delicias del jardín' es un divertimento, empezando por el juego con el nombre de la pintura de El Bosco. Lo demás es homenaje a la divertida filmografía de su director y protagonista, Fernando Colomo, que hace de pintor veterano que debe enfrentarse a sus problemas económicos al tiempo que reconciliarse con su hijo. Carmen Machi se reserva el papel de un Sancho sensato en la vida ácrata de este Max Estrella de Adolfo Dominguez.

Asombrosamente llega hoy la tercera entrega de 'El colegio de los animales mágicos', una especie de Harry Potter alemana sobre una escuela dedicada a esos menesteres. La originalidad, evidentemente, no es una de sus bazas, sino esa mezcla de serie hormonada de adolescentes con la fantasía, con un resultado que tiene la solvencia de un telefilm germano de sobremesa.

Voz en off. Simplemente Robert Redford. Aconsejo revisar su filmografía como director, desconocida por muchos pero con algunas joyas.

Que tengáis una semana de cine.