La Filmoteca regional retoma su actividad en Cartagena con cinco sesiones en octubre La programación contará con películas dirigidas por Francis Ford Coppola, Ingmar Bergman, Clint Eastwood, Johnny Depp y Gianni Troilo

LA VERDAD Domingo, 28 de septiembre 2025, 10:48

La Filmoteca de la Región de Murcia 'Francisco Rabal' del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes retoma su actividad en Cartagena con cinco películas en octubre dirigidas por Francis Ford Coppola, Ingmar Bergman, Clint Eastwood, Johnny Depp y Gianni Troilo.

Todos los largometrajes se podrán disfrutar los jueves, a las 18:30 horas, en la sala de la Fundación Mediterráneo (calle Mayor, 11), de forma gratuita hasta completar aforo. La programación arranca el día 2 con 'Megalópolis', la última obra escrita y dirigida por Francis Ford Coppola que llegó a los cines en 2024.

La siguiente sesión, el 9 de octubre, está dirigida a los más cinéfilos con la proyección de 'Crisis', la ópera prima del director sueco Ingmar Bergman y que rodó a los 27 años tras haber pasado por el teatro. Las sesiones continúan el 16 con 'Los puentes de Madison', dirigida por Clint Eastwood e interpretada por el propio Eastwood junto a Meryl Streep.

Las dos últimas sesiones comparten cómo el cine refleja las artes plásticas. En concreto, el 23 de octubre se podrá ver 'Modigliani, tres días en Montparnasse', la película que dirigió y estrenó Johnny Depp en 2023 sobre el pintor y escultor francés; y el día 30 se proyecta 'Borromini y Bernini: Eternos rivales' de Gianni Troilo, largometraje también estrenado en 2023.