A estas alturas de julio hay que reconocer que tenemos el cerebro más licuado que la seguridad de un Huawei y la conciencia más dormida ... que un político. Padecemos el síndrome de abstinencia de las vacaciones, algo más peligroso que un currículum falso. Por eso la escasa propuesta de los estrenos de esta semana son películas que nos mantienen en nuestra zona de confort.

La primera es un film de aventuras fantásticas enmarcadas dentro del género superhéroe, pues es una nueva adaptación (y van….) de un cómic de Marvel. 'Los cuatro fantásticos: primeros pasos' es un intento de resucitar cinematográficamente el sello, cosa que curiosamente también fue el motivo de su inicio en papel hace más de medio siglo: renovar los tebeos acompañando en su crecimiento a su público infantil. La mejor manera fue inventarse una familia con superpoderes que combinaban su lucha por la justicia con el día a día de poner lavadoras, desarrollado en el infalible escenario de un Nueva York sesentero.

Se enfrentan con un devorador de mundos con una lucha que se desliza entre los efectos especiales, el humor moderado y la acción bien dosificada, dando como resultado una perfecta mezcla del Pixar 'Los Increíbles' (2004) y la serie 'Mad Men'. El diseño de producción es impecable, y aunque se ralentiza un poco la parte media, lo cierto es que deja satisfecho. Supongo que ayuda tener a un reparto tan solvente compuesto por el hombre para todo Pedro Pascal, y la extraordinaria (aún espera ese gran papel que la lance como la estupenda actriz que es) Vanessa Kirby. Que conste que Marvel me aburre desde hace 6 películas y ocho series, así que tenía más aprensión a este trabajo que a las cámaras del beso. Me alegra haberme equivocado.

Otro entretenimiento sin sobresaltos es 'El cuadro robado', un divertimento de esos que tan bien resultan en pantalla y en el que los espectadores nunca queremos que pillen a los malos porque nos caen simpáticos. Un marchante de arte descubre un cuadro sustraído durante la Segunda Guerra Mundial que está en posesión de una modesta familia, y enseguida ve la oportunidad de hacer negocio.

Efectivamente, esta comedia francesa que deriva en thriller, es un cóctel con elementos de 'La dama de oro' (2015) y trazas de 'La mejor oferta' (2013), pues también hay arte sustraído por los nazis y subastadores que se creen más listos de lo que son. Y es que eso es esta película, una espléndida charada, un juego de espejos picarescos que esconde más de lo que parece. Consigue que no nos desentendamos de un lujo de unos pocos ricachones, como le pasaba al policía de 'El secreto de Thomas Crown' (1999), pero nos recuerda la enseñanza moral de que los bienes mal adquiridos nunca aprovechan (que Sánchez no se dé por aludido).

Aprovecho que hoy los estrenos nos dejan espacio para hablaros de una película que llegó a las pantallas ya hace unas semanas. Se trata de 'Saiyaara', que viene a ser un episodio despendolado de duración de un culebrón turco, pero pasado por el tamiz de Bollywood y sus coreografías estroboscópicas. Una pareja extremadamente atractiva, el malote y la pija, inician un romance de esos que vemos en las novelas de aeropuerto, pero la enfermedad se interpone entre ellos. No seré demasiado cruel, sólo diré que olvidar que la has visto no es mala opción.

Nadie es perfecto como cualquiera que conozca el funcionamiento del mundo sabe. Así que mejor tener una perspectiva positiva (por aquello del luminoso verano) y entregarnos a recordar películas de gente a las que la vida los ha tirado a la lona, pero que se levantan sin arrojar la toalla. La deliciosa 'El exótico hotel Marigold' (2011), la dramática 'En busca de la felicidad' (2006), la extraña 'El lado bueno de las cosas' (2012), la vitamínica 'Campeones' (2018), la arriesgada 'Slumdog Millonarie' (2008), y la clásica 'Invictus' (2009). No olvidemos la frase mítica de la primera de la lista: «Al final todo va a acabar bien, y si no acaba bien es que aún no es el final».

Que tengáis una, optimista, semana de cine.