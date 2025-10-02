La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Cristina Ruiz junto al equipo de 'Perseidas' en el Festival de San Sebastián. Universae

El corto Perseidas, de la murciana Cristina Ruiz, gana el Premio del Público en el Festival de San Sebastián

La obra profundiza en las relaciones personales afectadas por la era digital

LA VERDAD

Jueves, 2 de octubre 2025, 11:09

Comenta

Cristina Ruiz, actriz, productora y debutante directora murciana, ha sido distinguida por su cortometraje 'Perseidas' con el Premio del Público (500 euros) en el Universae Film Lab: SSIFF Short Film Competition, un certamen promovido por Universae en el marco del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, del que la institución educativa es patrocinadora.

'Perseidas' es un cortometraje que profundiza en las relaciones personales afectadas por la era digital. La historia sigue a Miki y Lucas, dos amigos inseparables cuya amistad se rompe tras un accidente provocado por un reto absurdo de TikTok que deja a Miki en silla de ruedas. Un año después, su reencuentro plantea una reflexión intensa sobre la culpa, la herida emocional y la posibilidad de perdonarse mutuamente.

El corto combina sensibilidad y realismo para mostrar cómo las redes sociales pueden amplificar conflictos entre los jóvenes y alterar la vida cotidiana de manera inesperada. 'Perseidas' subraya, además, la importancia de las segundas oportunidades, de aprender a asumir errores y de reconstruir vínculos dañados, temas universales que resuenan especialmente en la audiencia juvenil.

El Universae Film Lab SSIFF Short Film Competition se enmarca en la sección Made inSpain del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer al colisionar dos coches y caer uno desde el viaducto de la autovía A-7 en Murcia
  2. 2 El examen teórico de conducir cambia desde este 1 de octubre: todo lo que debes saber
  3. 3 El PP ganaría las elecciones en la Región de Murcia y Vox supera al PSOE como segunda fuerza
  4. 4 Dos agricultores investigados por transformar ilegalmente más de 50 hectáreas de cultivo de secano en regadío en Mazarrón
  5. 5 Muere un peatón atropellado en Mula
  6. 6 Muere la primatóloga Jane Goodall a los 91 años
  7. 7 Una conductora resulta herida al salirse de la autopista AP-7 y caer por un terraplén en San Javier
  8. 8

    Israel intercepta la flotilla y traslada a 200 tripulantes a sus puertos, entre ellos Greta Thunberg y Ada Colau
  9. 9

    Una joven sufre graves quemaduras en las fiestas de Puebla de Soto, en Murcia
  10. 10

    Piden 14 años para el acusado de forzar cuatro veces a una menor en la Región de Murcia: «Tengo pesadillas desde que me agredió sexualmente»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El corto Perseidas, de la murciana Cristina Ruiz, gana el Premio del Público en el Festival de San Sebastián

El corto Perseidas, de la murciana Cristina Ruiz, gana el Premio del Público en el Festival de San Sebastián