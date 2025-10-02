El corto Perseidas, de la murciana Cristina Ruiz, gana el Premio del Público en el Festival de San Sebastián La obra profundiza en las relaciones personales afectadas por la era digital

Cristina Ruiz, actriz, productora y debutante directora murciana, ha sido distinguida por su cortometraje 'Perseidas' con el Premio del Público (500 euros) en el Universae Film Lab: SSIFF Short Film Competition, un certamen promovido por Universae en el marco del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, del que la institución educativa es patrocinadora.

'Perseidas' es un cortometraje que profundiza en las relaciones personales afectadas por la era digital. La historia sigue a Miki y Lucas, dos amigos inseparables cuya amistad se rompe tras un accidente provocado por un reto absurdo de TikTok que deja a Miki en silla de ruedas. Un año después, su reencuentro plantea una reflexión intensa sobre la culpa, la herida emocional y la posibilidad de perdonarse mutuamente.

El corto combina sensibilidad y realismo para mostrar cómo las redes sociales pueden amplificar conflictos entre los jóvenes y alterar la vida cotidiana de manera inesperada. 'Perseidas' subraya, además, la importancia de las segundas oportunidades, de aprender a asumir errores y de reconstruir vínculos dañados, temas universales que resuenan especialmente en la audiencia juvenil.

El Universae Film Lab SSIFF Short Film Competition se enmarca en la sección Made inSpain del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

