Ballerina es digna sucesora de John Wick

Con la actualidad política convertida en un culebrón turco hecho por Ozores (nadie podrá negar que no nos entretienen los políticos y sus cloacas), la ... competencia desleal a las salas de cine llega al paroxismo. Por eso hoy sacan su artillería pesada y contraatacan con un potente 'spin-off' del mega éxito John Wick.

Esa saga sobre un letal asesino retirado interpretado por el enigmático Keanu Reeves, comienza con la muerte de su perro. Con tal excusa desencadena las fuerzas del infierno con propios y extraños, y de paso ha hecho recaudar a sus productores más de mil millones de dólares. Son mil millones de razones para perpetuar la franquicia y estrenar esta semana 'Ballerina', sobre una liquidadora a sueldo criada para ello (como si la niña aprendiz interpretada por Natalie Portman en 'Leon el profesional' (1994) se hubiera convertido en una 'killer premium'). Su universo es el de Wick, con sus referencias a la Alta Mesa, al Hotel Continental, y al código de honor que se gastan, una mezcla entre la Yakuza y la Cosa Nostra, en un mundo oscuro, lluvioso y pecaminoso, donde el único miedo es a quedarse sin ataúdes antes de que se agoten las balas.

Ana de Armas (apellido ideal para una película tan violentamente disparada) se desenvuelve con soltura en una cinta de acción estilizada, sello de la casa, con peleas más coreografiadas que un ballet ruso, donde se presenta a la nueva protagonista. La espectacularidad sin descanso no puede demorarse por aquello de no defraudar a los fanáticos, y el pagano es un guion tan primario como un hetero básico. Es una digna secuela, aunque no sé si merecida heredera. Ideal para aquellos que creen que Alcaraz es tan bueno como Nadal.

'Sirat' se lanza de cabeza a narrar la búsqueda un padre de su hija, olvidada en una rave eterna en un paisaje desértico. La metáfora funciona porque lo que nos cuenta es la desolación absoluta del padre que perdió a su hija mucho antes de que desapareciera, y de una sub sociedad que le ayuda arrastrando los pies. Premiado en Cannes, Óliver Laxe es su eremita director, que vuelve a entregar una obra que cabalga entre lo familiar, el western y la road movie, dejando un sabor agridulce. No es de locos pensar que tendrá tanto éxito de público como 'La familia de la tele'. Ideal para aquellos a los que no les basta con el algoritmo de Netflix.

El género de terror, sección exorcismos, tiene mucho predicamento desde la fundacional 'El exorcista' (1973), lo que quiere decir que cuesta poco hacerlas y tiene buenas recaudaciones. 'The ritual' cumple todas las premisas de la categoría como basarse en una historia real, aunque prescinde de los giros de cabeza de 360 grados. Dos sacerdotes, un veterano Al Pacino y un párroco al que da vida el malogrado profesionalmente Dan Stevens (¿quién sería el luces que le aconsejaría dejar 'Downton Abbey'?), se enfrentan al diablo que ha tomado posesión de una joven. Sólo asustará a los muy motivados. Ideal para aquellos que buscan algo diferente en el mismo café de cada mañana.

Terminamos con una típica película de festival, con todo lo malo y lo bueno que eso acarrea. 'Desayuna conmigo' es la historia de cuatro personas, náufragos en distinto grado de la vida, que interaccionan poniendo en común sus fragilidades y sus amores de Cash Converters. El metraje consiste en embarcar al cuarteto en una conceptual 'Balsa de la Medusa' y ver qué pasa. Un tanto desabrida, su problema principal es su origen teatral que la hace demasiado estática y demasiado centrada en los diálogos. Ideal para aquellos degustadores del intimismo suburbial.

Desayuna conmigo

***

Nadie es perfecto, pero las cifras de la última Fiesta del Cine se van aproximando a cuando lo era. Resulta que han sido las mejores recaudaciones desde 2019, con 1,3 millones espectadores acudiendo a las salas a ver película como se deben ver. Un 63% más de gente que hace un año. Un éxito indiscutible que ayudará a dar un empujón a la lánguida taquilla de este 2025. Ideal para aquellos que siempre esperamos ver el mar detrás de la colina.

Que tengáis una semana de cine.