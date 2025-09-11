La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Imagen promocional de 'El cautivo'.

Imagen promocional de 'El cautivo'.

Amenabar estrena su visión de Cervantes

La presunta candidata a todos los premios, 'Eddington', llega a nuestras pantallas

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Jueves, 11 de septiembre 2025, 19:37

Con el aliento de los cuatro jinetes del apocalipsis soplando por Polonia nos atrevemos a seguir hablando de estrenos en los cines, como nerones tocando ... la lira mientras Roma arde. Hoy, además, tenemos más novedades que crónicas desde los juzgados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a un conductor ebrio por el atropello mortal de una mujer en Murcia
  2. 2 El hijo del comerciante de Molina muerto a golpes en su negocio abandona la cárcel
  3. 3 Retenciones kilométricas en las autovías A-30 y A-7 a la altura de Murcia
  4. 4 El juez deja en libertad al detenido por el atropello mortal de una mujer en Murcia y le acusa de imprudencia grave y tentativa de fuga
  5. 5 Carlos Alcaraz renueva su imagen tras ganar el US Open
  6. 6

    Las quejas por los gorrillas resurgen en Centrofama y alcanzan a otras zonas de Murcia
  7. 7 Más de 2.700 opositores optan este domingo a un centenar de plazas de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Cartagena
  8. 8

    Polémica por la subasta de una talla que la UMU atribuye a Salzillo
  9. 9

    Síndrome alcohólico fetal: «Entendí lo que les pasaba a mis hijos cuando llegó el diagnóstico»
  10. 10 Tensión entre Vox y Podemos en la concentración frente al centro de menores de Santa Cruz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Amenabar estrena su visión de Cervantes