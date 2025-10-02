Cine, literatura, conferencias y memoria histórica en el programa cultural de CC OO en la Región de Murcia

El sindicato presenta su secretaría de cultura como resultado de «una necesidad que surge a la vista del entorno social cambiante»; la primera película elegida para proyectar en la Filmoteca Regional es 'Diez para la libertad', un documental sobre el proceso que condenó a prisión a los primeros líderes de Comisiones

José Ibarra Bastida, secretario de Comunicación y Cultura de CC OO, con Teresa Fuentes, secretaria general en la Región, este jueves.

LA VERDAD Jueves, 2 de octubre 2025, 20:03 Comenta Compartir

CC OO de la Región de Murcia va a impulsar en el periodo 2025-2029 una nueva área de Cultura dentro de la secretaría de Comunicación, como resultado de un mandato que emana del XIII Congreso de nuestra organización y de una necesidad que surge a la vista del entorno social cambiante que estamos experimentando en estos tiempos.

El sindicato cree que «el arte puede transformar la sociedad y vamos a usar nuestra voz para proteger a los más vulnerables y donde tengamos el coraje para desenmascarar la falsedad y los discursos de odio».

«Queremos construir un ambiente cordial donde defenderemos que el odio no se use como una herramienta política, promoviendo espacios amables donde digamos la verdad», aseguró Teresa Fuentes, secretaria general del sindicato en la Comunidad de Murcia. «En CC OO de la Región de Murcia queremos una cultura activa y participativa, rica y diversa, libre y crítica que refuerce nuestra identidad y que haga frente a los contravalores que ese mundo oscuro del ultraderechismo mundial parece querernos imponer. Frente a la violencia, cultura».

El sindicato invita a su afiliación, simpatizantes y a la ciudadanía en general a que acudan, participen y disfruten de los actos programados.

Cine

En colaboración con la Filmoteca de Murcia, ofrecen un ciclo de 'Cine y trabajo'. Proyectarán y comentarán una película al mes con contenido social y/o laboral en las dos sedes de la Filmoteca en Murcia y Cartagena.

La primera película de este ciclo es 'Diez para la libertad', un documental que narra todo lo que aconteció en 1972 en el proceso 1001 que condenó a prisión a los primeros líderes de Comisiones Obreras. Se proyectará el jueves 9 de octubre en la sala B de la Filmoteca Regional a las 19.30.

Rutas

Han organizado 'Rutas murcianas con contenido social': visitas guiadas recorriendo los lugares emblemáticos de la Murcia obrera, la Cartagena obrera, La Unión minera, la minería de Mazarrón, la huerta de Murcia, Lorca, Jumilla… Con periodicidad trimestral.

La primera de ellas será una Ruta por la Murcia Obrera el sábado 15 de noviembre a las 11 de la mañana. Partiendo desde la Plaza de Santo Domingo, visitaremos los espacios emblemáticos de la historia de la lucha obrera de la ciudad de Murcia, a través de seis paradas en lugares clave.

Club de lectura

«¿Te gusta la lectura? ¿Eres afiliad@ o simpatizante de CC OO? ¡Pues entonces únete a nuestro club de lectura de CC OO RM! Leeremos y disfrutaremos comentando un libro al mes. Preferentemente novelas actuales con contenido social», indica José Ibarra Bastida, secretario de Comunicación y Cultura de CC OO. Estas reuniones serán mensuales en el Centro Cultural Puertas de Castilla (Avenida Miguel de Cervantes, 1, Murcia). Inscríbete por un correo electrónico en comunicacion@murcia.ccoo.es

El primer libro elegido para leer en el club es la novela 'Yeguas exhaustas', de Bibiana Collado, y lo comentarán el lunes 10 de noviembre a las 19.00 horas.

Charlas y conferencias

Traerán a la Región de Murcia autoras y autoras que aborden temas de interés para la afiliación y simpatizantes de CC OO región de Murcia: figuras del feminismo, de la política, del mundo laboral, de la prensa, del medio ambiente, de la comunidad LGTBIQ+… Ciclos de conferencias y charlas se anunciarán periódicamente.

El primer acto previsto es una ponencia con el título '¿Qué hacer con la extrema derecha?', a cargo de Guillermo Fernández Vázquez, doctor en Ciencias Políticas de la UCM, autor del libro '¿Qué hacer con la extrema derecha en Europa: el caso del Frente Nacional'. El acto tendrá lugar en el Paraninfo de la Universidad de Murcia el próximo martes 14 de octubre a las 17.00 horas.