Cinco espectáculos que te sorprenderán este jueves en la primera jornada del Festival de Teatro de Molina de Segura

Andrea Carrión, bailarina y coreógrafa murciana, representa en el Teatro Villa de Molina 'Más allá de la muerte', una pieza que comenzó como una gestión de duelo, ya que cuatro de sus familiares murieron en menos de dos meses; a las 21.30 horas, en la Plaza del Teatro Villa de Molina, será la actuación de Josh Rouse, con motivo del 20 aniversario de la publicación de Nashville

La edición número 56 del Festival de Teatro de Molina de Segura arranca este jueves con varios actos en su programación. A las 18.00 horas, de Paseo Rosales a Plaza de la Constitución, está programada una batukada itinerante a cargo de D'Akokan, una escuela y compañía de percusión formada por músicos, docentes y artistas que, además de compartir su pasión por los ritmos y sonidos, disfrutan llevando su música a diferentes escenarios y eventos. Acompañarán los inicios del Festival de Teatro animando al público a seguirles y disfrutar con ellos de la percusión más vibrante.

La Banda del Otro representa 'Rodeo'

A las 18.30 horas, en la Plaza de la Constitución, será la representación de 'Rodeo', a cargo de La Banda del Otro. Rodeo ha llegado a la ciudad. El jaleo de un desfile atrae a las gentes que, según toman asiento, ven que un público congelado espera ya el comienzo. Aparentemente, está todo preparado para un evento tan espectacular como rutinario. Pero poco dura esta sensación. Los vaqueros no tienen acento americano. Los animales no son salvajes, ni siquiera reales. Hasta la mitad del público es falso… Tocará reconstruir todo desde casi cero. Como hacen los del sur. Los del Otro sur.

Rodeo, el título del espectáculo, no solo se refiere a la ambientación: las ruedas están muy presentes y sustituyen al supuestamente necesario elenco animal en este tipo de eventos. El toro para montar es representado por una bicicleta acrobática, y entre otras habilidades propias del rodeo, como el lazo, habrá un número de doma de ruedas, de invención propia e inédito hasta la fecha. Y, por supuesto, serán muchos los rodeos para lograr cualquier objetivo. Los personajes, tres actores y el público ficticio, alternarán las riendas de este espectáculo con el objetivo último de domarse entre sí, en esa búsqueda constante del diálogo entre la escena y el público.

Obra 'Antipasti', de El Que Ma Queda de Teatre.

A las 19.30 horas, en la Plaza de la Región Murciana, se pondrá en escena 'Antipasti', a cargo de El Que Ma Queda de Teatre. El Antipasti es un curioso restaurante italiano, con dos cocineros muy especiales: el chef Marcelo Mascarpone y su ayudante Pepino Pepperoni. Este par nos ofrecen un espectáculo que mezcla circo y magia. Malabares con verduras, equilibrios con montañas de pizzas, números de magia con comida, participación del público… y, sobre todo, mucho humor y la mejor música italiana. Sed valientes y reservad mesa en el Antipasti.

La representación de 'Más allá de la muerte', de Andrea Carrión, en el Teatro Villa es un espectáculo programado en colaboración con el Festival Estren-Arte, con entrada gratuita con invitación

A las 21.00 horas, en la Sala B del Teatro Villa de Molina (en Avenida del Chorrico, nº 10), será la representación de 'Más allá de la muerte', de Andrea Carrión. Espectáculo programado en colaboración con el Festival Estren-Arte, con entrada gratuita con invitación (a retirar en taquilla) hasta completar aforo. Esta pieza comenzó como una gestión de duelo, ya que cuatro de sus familiares murieron en menos de dos meses. A raíz de ello, en la creadora se avivó una ardiente necesidad de encontrar una manera personal de integrar estos hechos.

En esta pieza realiza un viaje por las tres capas del corazón gracias al cual 'Más allá de la muerte' se convierte en un proceso de integración y manifestación del ser, reflejo de una necesidad de honrar y reconocer dónde están mis raíces para poder escoger vivir con libertad y sentido propio, aportando una visión genuina al sistema que me dio la vida. Natural de Murcia, Andrea Carrión (1997) comenzó su trayectoria artística en Estudio de Danza Camargo a la edad de 16 años, trabajando con Georgina Cayuela, Alicia Narejos y Tania Herrero, formando parte de Cía. Girasoles.

Posteriormente Carrión continuó siendo alumna del Conservatorio Profesional de Murcia, destacando el trabajo hecho con Juan Antonio Saorín e Isabel Lavella, la cual le ha inspirado especialmente en su filosofía y con quien ha profundizado en la creación y narrativa de la danza. Finalista en CreaMurcia y ganadora del primer premio Tiempo de Danza IX, en especialidad de danza Contemporánea. Ha obtenido distintas becas: Asun Noales en OD; en la Muestra de Jóvenes Talentos de Elche por Miguel Angel Punzano (Madrid); residencia con Mark Young (Lasqueti, Canadá). Destaca su labor creativa, ya que actualmente cuenta con cinco piezas solistas y una grupal de la que es coreógrafa.

Josh Rouse.

A las 21.30 horas, en la Plaza del Teatro Villa de Molina, será la actuación de Josh Rouse, con motivo del 20 aniversario de la publicación del disco 'Nashville'. Josh Rouse vuelve a girar por España en 2025 para celebrar el 20 aniversario de uno de sus discos más icónicos, 'Nashville'. Rouse es un cantautor estadounidense de folk que cuenta con más de 15 discos a lo largo de su carrera. En 2015 presentó su aclamado undécimo álbum, 'The Embers Of Time', tras el cual sintió la necesidad de llevar a cabo un cambio, dejando atrás la guitarra acústica por un sintetizador. Esto le llevó a comenzar a experimentar con una nueva paleta de sonidos inspirada por el sofistipop de los 80, el último Leonard Cohen, el indie rock británico y la new wave neoyorquina.

El resultado de esta transformación fue el disco 'Love In The Modern Age' (2018), una infecciosa colección de canciones que, mientras retiene el distintivo sello Rouse, se anima a buscar los límites de su sonido entregando una pieza que resulta única en sus veinte años de celebrada carrera. A diferencia de sus discos anteriores, fue Rouse el que se hizo cargo de casi todos los instrumentos, en grabaciones sucedidas entre España y Nashville. Las canciones son cinemáticas y envolventes, entre texturas de sintes y elegantes lineas de guitarra eléctrica. Su último disco ha sido 'Going Places' (2022), un disco sencillo que no busca lo ambicioso y se aleja de colaboraciones. Un disco basado en la música y los ritmos aplastantes.