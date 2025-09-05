La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
César Pacheco, ayer en Calasparra, con el equipo médico dirigido por el doctor Ricardo Robles (i) que le salvó la vida el pasado año. Paco Sastre

César Pacheco y el doctor Ricardo Robles se llevan las grandes ovaciones en Calasparra

La segunda novillada con picadores de la Feria del Arroz registra tres cuartos largos de entrada, pero acaba sin trofeos

Francisco Ojados

Calasparra

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:56

El festejo tenía como gran atractivo la vuelta al ruedo calasparreño del novillero mexicano César Pacheco, que en la feria del año pasado sufrió una ... gravísima cornada en el cuello de la que salió con vida gracias a la eficaz actuación de los banderilleros que le condujeron a la enfermería y a la pericia del equipo médico que dirige el doctor Ricardo Robles. De esta manera comenzó la tarde de forma emotiva con el público en pie y con gritos de «¡torero torero!» para recibir al novillero mexicano que tuvo que saludar al romperse el paseíllo. La otra gran ovación la recibió el equipo médico de la plaza cuando Pacheco los invitó al ruedo para brindarles su primer toro. Su segundo lo brindó al público.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una jueza procesa al alcalde de Alguazas por los ruidos de un pub sin licencia
  2. 2 Controlado el incendio forestal del Carmolí
  3. 3 Muere el conductor de una hormigonera tras chocar contra un pino en Moratalla
  4. 4 Tres encapuchados desvalijan un salón de juegos de Murcia empotrando un tractor en su fachada
  5. 5 Un divorciado de la Región de Murcia podrá vender la casa donde vive su expareja al alcanzar su hija la mayoría de edad
  6. 6

    Villas Caravaning concluye su primer verano cerrado con división entre vecinos y empresa
  7. 7

    La construcción necesita incorporar ya 2.000 trabajadores para cubrir el ritmo de las obras
  8. 8 Muere Giorgio Armani, el creador de la moda urbana y contemporánea, a los 91 años
  9. 9 Detienen en Murcia por cuadragésima vez a un hombre acusado de numerosos robos y otros delitos
  10. 10

    Clamor vecinal en Abanilla contra el polvo «espantoso» procedente de una cantera de áridos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad César Pacheco y el doctor Ricardo Robles se llevan las grandes ovaciones en Calasparra

César Pacheco y el doctor Ricardo Robles se llevan las grandes ovaciones en Calasparra