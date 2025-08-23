El Centro de Restauración interviene la obra 'Autorretrato' de Tàpies La pintura hiperrealista del artista catalán será restaurada junto a una pieza de Molina Sánchez, ambas de la colección del Museo Regional de Arte Moderno

El autorretrato de Tàpies, en el Centro de Restauración de la Comunidad Autónoma.

LA VERDAD Sábado, 23 de agosto 2025, 12:00

El Centro de Restauración de la Región de Murcia (CRRM), dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, va acometer la restauración de la obra 'Autorretrato' (1950) de Antoni Tàpies i Puig (1923–2012), perteneciente a la colección permanente del Museo Regional de Arte Moderno de Cartagena (MURAM).

Adquirida a finales de los años noventa por la Comunidad, se trata de una pieza excepcional dentro de la obra del destacado artista catalán, más conocido por su producción informalista y su lenguaje simbólico vinculado a la identidad catalana.

Este autorretrato, ejecutado en clave hiperrealista, constituye una rareza dentro de su trayectoria artística y ha sido objeto de especial interés en muestras temporales organizadas fuera del ámbito regional. De hecho, fue una de las obras destacadas en la exposición retrospectiva de Tàpies celebrada en el Centro Bozar de Bruselas en el año 2023.

«La intervención por parte del CRRM responde tanto a criterios de conservación preventiva como al alto valor patrimonial de la obra, cuya continua itinerancia nacional e internacional exige una atención técnica especializada que garantice la preservación de una de las creaciones más relevantes del patrimonio artístico contemporáneo de la Comunidad», apuntó el director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez.

Restauración de 'Ángeles músicos' de Molina Sánchez

Junto a esta obra, también ha ingresado en el Centro de Restauración la pintura 'Ángeles músicos' de José Antonio Molina Sánchez (1918–2009), igualmente propiedad del MURAM. Esta pieza representa un ejemplo característico de la producción del pintor murciano, figura destacada de la denominada «generación de posguerra», y cuya obra forma parte de las colecciones contemporáneas más relevantes del museo.