El Centro Párraga acogerá la final de del premio Jóvenes Cantautoras Mari Trini de la SGAE

El Centro Párraga del Instituto de las Industria Culturales y las Artes acogerá el sábado 25 de octubre la final de la primera edición del Premio SGAE para Jóvenes Cantautoras Mari Trini 2025 cuyas finalistas son Lidia Aguilar Sánchez, Bewis de la Rosa, María Ruiz García y Ester Vallejo Iriarte. El premio está organizado por la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), a través de su fundación con el apoyo del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes. El concurso busca estimular y reconocer la creación de las compositoras menores de 35 años vinculadas a la canción de autor, además de homenajear a la desaparecida Mari Trini, una de las autoras e intérpretes de este género más influyentes de España durante la década de los 60, los años de la transición y la década de los 80.

Al concurso se presentaron 92 obras y un jurado seleccionó como finalistas y participantes en la actuación en el Centro Párraga a Lidia Aguilar Sánchez (Madrid, 2002), con su canción 'Todo va saliendo bien'; Bewis de la Rosa (Madrid, 1994), con 'Sola y libre'; María Ruiz García (Bolaños de Calatrava, Ciudad Real, 2003), con 'Tan diferente...', y Ester Vallejo Iriarte (Zaragoza, 1995), con 'Cantoras'. Para su selección, el jurado integrado en esta fase del concurso por los compositores Manuel Marvizón (director institucional de Música de la Fundación SGAE), Vicky Gastelo (en representación del Patronato de la Fundación SGAE y de la Junta Directiva de SGAE) y Esther Zecco, junto a los periodistas musicales Juan de Dios Rodríguez y Santiago Alcanda, valoró criterios de originalidad creativa, riesgo y calidad.

Las cuatro jóvenes creadoras tendrán que defender sus canciones en directo sobre el escenario del Centro Párraga el próximo 25 de octubre a las 19:30 horas, con entrada libre hasta completar aforo. Los galardones están dotados con 11.700 euros. La ganadora recibirá 6.000 euros, el segundo premio será de 3.000 euros, mientras que el tercero y el cuarto obtendrán 1.500 y 1.200 euros.

Autora e intérprete de éxitos inmortales como 'Una estrella en mi jardín', 'Te amaré, te amo y te querré' y 'Yo no soy esa', Mari Trini fue una de las creadoras más singulares.

