Isabel Tejeda es catedrática de Bellas Artes de la Universidad de Murcia, comisaria y crítica de arte. @miguellorenzophotographer

La catedrática de la UMU Isabel Tejeda asesorá al IVAM de Valencia para internacionalizar el museo

Arte ·

La profesora, gestora cultural y crítica de arte madrileña afincada en Murcia es investigadora especializada en artistas mujeres y feminismos en los siglos XX y XXI, arte colaborativo y culturas populares, arte valenciano moderno y contemporáneo, discursos curatoriales y expografía crítica

Manuel Madrid

Manuel Madrid

Martes, 2 de septiembre 2025, 11:37

El IVAM (Institut Valencià d'Art Modern) ha configurado su Consejo Asesor con cinco nuevos miembros alineados con el objetivo de internacionalizar el museo. Entre ... los cinco nuevos miembros, según informó este lunes la institución, destaca Isabel Tejeda (Madrid, 1967), catedrática de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia y reconocida crítica de arte y comisaria de exposiciones.

