El cartel huertano de Cypress Hill con guiños a la alcachofa, los limones y los paparajotes

Miércoles, 11 de junio 2025, 20:13 | Actualizado 20:21h.

Cypress Hill, pioneros del hip-hop global, actuarán en Murcia el 3 de julio, en la plaza de toros, dentro del ciclo Murcia On. LA VERDAD ofrece entradas con descuento en la plataforma Oferplan. Su álbum 'Black Sunday' marcó a toda una generación y vendió más de 4 millones de copias solo en Estados Unidos. La banda, aplaudida en todo el mundo por temas como 'I Wanna Get High', 'I Ain't Goin' Out Like That' o el himno 'Insane In The Brain', ha aceptado promocionar este concierto en Murcia con un cartel distinto al elegido para su gira. Es una adaptación del cráneo de Cypress Hill con elementos alusivos a la cultura gastronómica de la huerta de Murcia realizada por el artista urbano Frito, conocido como @fritograffiti en Instagram. En ella aparecen, por ejemplo, limones, naranjas, tomates, alcachofas, pimientos, habas y los populares paparajotes, que hacen las veces de pendientes de la calavera, que es el símbolo de la formación.

Hace tres décadas, B-Real, Sen Dog y DJ Muggs tomaron el nombre del grupo de una calle de Los Ángeles. Cypress Hill lanzó en 1991 su álbum de debut homónimo. Los sencillos 'How I Could Just Kill a Man' y 'The Phuncky Feel One' animaron el circuito underground, y el reconocimiento público a favor de la marihuana les hizo ganar muchos seguidores dentro de la comunidad de rock alternativo.

Ampliar Adaptación del craneo de Cypress Hill a la huerta de Murcia por @fritograffiti (IG).

Cypress Hill siguió su debut con 'Black Sunday' en 1993 (puesto 1 del Top 200 de Billboard), que obtuvo tres nominaciones al Grammy y alcanzó el triple platino en los Estados Unidos. Fueron el primer grupo de rap en tener dos álbumes en el top 10 de Billboard 200 al mismo tiempo, y el primer grupo de hip-hop latinoamericano en lograr el estatus de platino y multiplatino.

Desde 'Black Sunday', Cypress Hill ha lanzado siete álbumes más, incluyendo 'Elephants on Acid' (2018). En 2019 fue honrado con su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. En 2021 lanzaron 'Champion Sound'. Producido por Black Milk, el sencillo aparece en la banda sonora del videojuego 'R.B.I Baseball 21' y es la canción destacada para la colaboración de la banda con Montejo Cerveza. Ese año, Cypress Hill celebró el 30 aniversario de su álbum de debut homónimo con una reedición en vinilo por Sony, una caja de discos de 7 pulgadas, una reedición en todas las plataformas digitales que incluye ocho pistas inéditas, además de una novela gráfica y su propio calcetín 'Stance'.

Ampliar FAENNA será la artista invitada La banda Cypress Hill ha elegido a FAENNA, (promesa del RAP español), para que sea su artista invitada en Murcia. La hora de inicio del concierto de Cypress Hill se mantiene y Faenna dará su show a las 20:00h