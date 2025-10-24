La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Tarrasó es graduado y máster en Ciencias Gastronómicas por Basque Culinary, y máster en Humanidades Ecológicas y Transición Ecosocial. G. Carrión / AGM

Carles Tarrasó presenta en Artnueve la exposición 'La frutta che scherza'

El artista indaga en nuevas configuraciones de lo gastronómico en diálogo con disciplinas como la escultura y la instalación

Murcia

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:08

La galería murciana Artnueve inauguró la exposición 'La frutta che scherza' del artista [residente de la Real Academia de España en Roma en 2021-2022 y gastrónomo Carles Tarrassó, comisariada por Joaquín Ruiz Espinosa, comisario, gestor cultural y coordinador, licenciado en Bellas artes por la Universidad de Murcia. Puede verse en el espacio de proyectos anexo a la Galería Artnueve (Dr. Tapia Sanz, 1).

En esta muestra, Tarrassó invita a un espectador activo a apreciar la obra desde el umbral entre el gusto y la mirada. Su práctica artística parte de la convicción de que la gastronomía –la única de las artes que apela a todos los sentidos– es una forma de pensamiento estético: un lenguaje capaz de combinar emoción, concepto y experiencia. El título de la exposición, inspirado en el ensayo de Helena Attlee, 'El país donde florecen los limoneros', que traza una historia cultural del cítrico en Italia, aglutina bajo el mismo paraguas un trabajo artístico desarrollado durante años. Tarrassó redibuja y nos acerca a las formas extravagantes de esas morfologías bizarras que, en la tradición italiana, reciben el nombre de frutta che scherza: frutas extrañas, caprichosas o deformes, de siluetas inesperadas que parecen jugar con la naturaleza, salirse de lo común y transmitir un humor travieso que brota del propio árbol que las produce.

