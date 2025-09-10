La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Jesús de la Peña y Diego Avilés durante la presentación de la programación de la Cárcel Vieja. José Luis Ros Caval / AGM

La Cárcel Vieja de Murcia comienza su nueva etapa como Centro de Cultura Contemporánea

Arte ·

En el espacio dirigido por Jesús de la Peña habrá hueco, a través de diez ciclos, para la literatura, la danza, el pensamiento, la videocreación, la instalación, la performance, las artes vivas, la música y el cine

Natalia Benito

Natalia Benito

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 15:42

La Cárcel Vieja de Murcia comienza una nueva etapa como Centro de Cultura Contemporánea y programa cerca de cincuenta actividades para los próximos meses divididas ... en diez ciclos. Este espacio que desde finales de mayo dirige Jesús de la Peña -también jefe de Área de Producción Audiovisual y Digital del Cuartel de Artillería- no se plantea como un museo tradicional ni como un simple contenedor de actividades, sino como un lugar abierto de convivencia, encuentro y vida cultural compartida, según informan desde el Ayuntamiento de Murcia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre muere al caer en un pozo en Cartagena
  2. 2 Muere una conductora y su acompañante queda gravemente herida al chocar contra un árbol en Mula
  3. 3 Francisco Lucas ordena a la Guardia Civil impedir la concentración de Vox frente al centro de menores de Santa Cruz este miércoles
  4. 4 Protesta de interinos para exigir cambios en las oposiciones
  5. 5 Tensión entre Vox y Podemos en la concentración frente al centro de menores de Santa Cruz
  6. 6

    Síndrome alcohólico fetal: «Entendí lo que les pasaba a mis hijos cuando llegó el diagnóstico»
  7. 7

    Las causas judiciales por construcciones ilegales se doblan en un año en la Región
  8. 8

    Cerrar un capítulo negro de la vida del Real Murcia o volver al pasado
  9. 9 Seis alimentos que nunca deberías recalentar en el microondas: así puedes evitar las intoxicaciones alimentarias
  10. 10 Dos conductores resultan heridos al chocar en San Pedro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La Cárcel Vieja de Murcia comienza su nueva etapa como Centro de Cultura Contemporánea

La Cárcel Vieja de Murcia comienza su nueva etapa como Centro de Cultura Contemporánea