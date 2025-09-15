La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El investigador que ha liderado el estudio, Albert Navarro, en el yacimiento de Quibas, en Abanilla. Guillermo Carrión/ AGM

El cárabo común acumuló la mayor parte de restos de pequeños mamíferos en Quibas

La investigación sobre el yacimiento de Abanilla, dirigida por el estudiante doctoral Albert Navarro, aparece en 'Spanish Journal of Paleontology'

Pepa García

Pepa García

Lunes, 15 de septiembre 2025, 01:01

En el yacimiento de Quibas (Abanilla), con un millón de años de antigüedad y uno de los más importantes de Europa por ... su edad, los investigadores han identificado más de 80 especies de mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces y moluscos terrestres. Entre ellas, quizá llamen más la atención los rinocerontes, macacos, tigres dientes de sable o linces ibéricos. Sin embargo, es probable que pasen más desapercibidos los pequeños mamíferos, como ratones, musarañas, lirones o topillos, pero no son menos importantes. «Desde el punto de vista científico, tienen un gran valor por tres motivos: permiten establecer la antigüedad de los yacimientos, facilitan estudios evolutivos y, además, son buenos indicadores del ambiente en el que vivieron», aclara Pedro Piñero, codirector del yacimiento de Quibas.

