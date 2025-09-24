La cantante cartagenera Lydia Martín participará en San Remo Senior con el tema 'Huellas'

El concurso se celebrará a finales de octubre y recibirá a intérpretes y cantautores mayores de 34 años de todo el mundo; el año pasado, Sara Zamora quedó en segunda posición

La cantante Lydia Martín ha sido seleccionada en el concurso San Remo Senior, la convocatoria cultural de San Remo que recibe a artistas e intérpretes de todo el mundo. Paralela al Festival de San Remo del que sale elegido cada año el candidato de Italia a Eurovisión, esta iniciativa está destinada a mayores de 34 años que quieren abrir su música al mundo y alzarse con un premio en las categorías de intérprete o cantautor en el afamado 'Teatro de la Ópera'. Será en esta segunda categoría en la que participe la cartagenera con su tema 'Huellas', una balada potente que fue candidata para el Benidorm Fest 2025 y que produjo el compositor y músico murciano Joserra Soler.

En 2024, Sara Zamora quedó en segunda posición con el tema 'Thank you' y dijo que había sido «una de las experiencias más bestias de mi vida».

El certamen, que celebra su novena edición, tendrá lugar del 23 al 25 de octubre en la ciudad de San Remo, para la que Martín contará con el respaldo de una diseñadora afincada en la Región de Murcia, Elena Koshurnikova, para defender su propuesta en el escenario.

Esta selección surge pocos meses después de su gira por Ciudad de México con su último trabajo 'La Noria', tras el que lanzó 'Huellas', el que presentó como uno de sus temas más íntimos y personales. Después vino 'Nada que perder', un single totalmente diferente que apostó por el dance. Tras su paso por San Remo Senior, adelanta, lanzará nuevos temas que conectan con esta nueva etapa profesional.

«Para mí es un sueño poder subirme a ese escenario que cada año veo por televisión, porque sigo muy de cerca el Festival de San Remo. Tenía que ser con un tema en español, defendiendo nuestro idioma, porque esta convocatoria está más centrada en temas en inglés e italiano, y voy a dejarme el alma en ese escenario», señala Martín.