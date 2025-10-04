La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Ignacio Garbayo, líder de Zodiacs, convive con 'Ringo' y 'Elvis' en un pueblo de Cáceres. Joseba Martín

El auténtico 'perreo'

Historias caninas ·

Músicos y canes comparten vida y canciones desde hace décadas

Joseba Martín

Sábado, 4 de octubre 2025, 18:09

Comenta

Los perros, como los humanos, reaccionan a la música según el tono. Al parecer, es más fácil que ladren cuando escuchan heavy metal, un sonido ... que les frustra, que cuando suena una melodía clásica, con efecto calmante. Tal vez sea así. Lo que es un hecho es el papel protagonista que este animal ha tenido en los trabajos de cientos de cantantes a lo largo de la historia. En algunos temas su presencia es sólo metafórica, como en 'Hound dog', de Leiber y Stoller vía Big Mama Thornton, popularizada por Elvis, sobre un mujeriego perro de caza; en 'Dogs' de Pink Floyd, acerca del despiadado mundo empresarial, o la más explícita 'I wanna be your dog' de los Stooges de Iggy Pop sobre la sumisión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan muerto a un hombre en un contenedor de reciclaje de ropa en Murcia
  2. 2 Conmoción en el camping de El Portús por la muerte de una vecina que tenía que dejar su casa
  3. 3

    Una distracción pudo provocar el accidente que se cobró la vida de Amalia en el viaducto de la autovía A-7 en Murcia
  4. 4 Alarma en las pedanías del oeste de Murcia por el incendio de un autobús en la rotonda de la UCAM
  5. 5

    El contenedor marrón inicia su implantación en Murcia en los barrios de La Flota, Vistalegre y el Infante
  6. 6

    Polémica con el cura de El Mojón, en Beniel, por los 9.600 euros que desaparecieron de la cuenta bancaria de la ermita
  7. 7 Dos detenidos por un tiroteo en una discoteca de Alcantarilla
  8. 8

    Bruselas pondrá 9 de los 14 millones para reformar la Alameda y mejorar la conexión de nueve barrios de Cartagena
  9. 9 Detenido por obligar a una mujer de Cartagena a que le enviara fotos íntimas
  10. 10

    Hamás acepta liberar a todos los rehenes pero pide «negociar los detalles»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El auténtico 'perreo'

El auténtico &#039;perreo&#039;