En LA VERDAD. Arturo García Agüera, en la Redacción del diario. Nacho García
Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia (Coamu)

Arturo García Agüera: «Es desesperante que para obtener licencia para una casa o una piscina haya que esperar 14 o 15 meses de media»

Conversaciones de verano ·

«Lo deseable es que una reactivación del sector venga aparejada de una agilización real de la administración para que no haya pelotas ni cuellos de botella»

Manuel Madrid

Manuel Madrid

Domingo, 14 de septiembre 2025, 08:24

A finales de mayo tomó posesión como decano del Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia. Arturo García Agüera (Cartagena, 1991) tiene 33 ... años -la próxima semana soplará 34 velas- y es, junto a Judit Albiñana, del Colegio de Ceuta, el más joven de los decanos en el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. Todavía sorprendido por los compromisos institucionales [la presión de la agenda impuesta], a García Agüera no le gusta distraerse a la hora de cumplir sus objetivos. Hay mucha tela que cortar. «Ya estamos trabajando, la presentación institucional ya pasó». El verano ha venido bien para la reflexión y para pasar en otoño a la acción en términos estratégicos. Formó parte de dos anteriores juntas directivas del Coamu como vocal y como secretario de la Junta de Gobierno. Está empapado de los procesos del día a día y de las preocupaciones de la profesión. Tiene una visión de las necesidades del colectivo muy práctica: «Es importante que la profesión esté presente en las conversaciones de las distintas administraciones, que se nos tome en consideración, y los problemas sociales hoy están vinculados a la vida en las ciudades y en cómo se desarrolla ese día a día tenemos mucho que aportar y, sobre todo, que demandar».

