Los artistas de música tradicional y folk reclaman actuar en grandes festivales y escenarios de la Región de Murcia

La música folk en España ha conseguido una puesta en escena vanguardista y profesional, de primer nivel musical, que nada tiene que envidiar a estilos con más tirón entre el público como el pop, el rock o el indie. Así lo creen Alicia Baltasar y Paco Morales, fundadores de Surefolk, agencia murciana especializada en la representación de artistas, principalmente del ámbito folk, y en la programación y organización de festivales, conciertos y otros eventos musicales y culturales. Con motivo de su 25 aniversario, la Sala de Catas de Estrella de Levante acogió este jueves el primero de los actos conmemorativos de sus celebraciones, I Foro Surefolk 'La música folk tradicional en la Región de Murcia, presente y futuro', un evento que reunió a actores intervinientes en la escena de la música de raíz, como son programadores, periodistas, instituciones públicas y patrocinadores, festivales, productores y músicos. El acontecimiento contó con el apoyo del Ayuntamiento de Murcia y LA VERDAD.

Los espectáculos que más han crecido en afluencia de espectadores en los últimos años han sido aquellos relacionados con este tipo de músicas, por lo que nos encontramos realmente ante un movimiento en moderado auge, según Baltasar y Morales, que presentó en el acto la nueva web de la compañía, que ha trabajado en este cuarto de siglo con la mayoría de grupos y profesionales de este ámbito. En el foro celebrado este jueves intervinieron Manuel Luna Samperio (músico, antropólogo y productor), Javier Andreo Cánovas (trovero, músico tradicional y Alcalde de Aledo), Constantino López Díaz (productor musical), Miguel Tébar Almansa (periodista, crítico musical y DJ) y Juan Antonio Almagro (técnico de cultura del Ayto. de Murcia).

Manuel Luna, una autoridad en el campo de la investigación, divulgación y recuperación de estas músicas

Manuel Luna, una autoridad en el campo de la investigación, divulgación y recuperación de estas músicas, señaló que «lo que nosotros necesitamos realmente es diez o doce bolos al año en la Región de Murcia, y que esos bolos vengan de donde tengan que venir. Pero lo que necesitamos es tocar en la Región de Murcia, eso es lo que realmente nos saca de pobres. Esta es la realidad». Luna pidió a los festivales de ámbito autonómico «un poquito de corrección», y se preguntó, por ejemplo, por qué no ha podido tocar nunca en La Mar de Músicas ni en otros grandes espacios de la Región de Murcia.

Manuel Luna Samperio dijo a modo anecdótico, pero un dato bien ilustrativo, que más del 80% de su trabajo anual procede de fuera del ámbito de la Región de Murcia: «Menos mal que existe la red de centros culturales del municipio de Murcia, que por ahí nos vamos escapando»

«Menos mal que existe la red de centros culturales del municipio de Murcia, que por ahí nos vamos escapando. No es fácil tocar estas músicas en Murcia. Aunque sí hay un gran movimiento en el ámbito tradicional, no hay para aquellos músicos que deciden dar un paso adelante y mantener una banda de cuatro o cinco músicos, que es muy jodido, porque hay gente que vive de la música». Luna reclama más apoyo a la administración regional y más atención de los programadores de los espacios culturales de la provincia, y dijo a modo anecdótico, pero un dato bien ilustrativo, que más del 80% de su trabajo anual procede de fuera del ámbito de la Región de Murcia.

Javier Andreo, alcalde de Aledo, municipio que cuenta con 1.108 habitantes, y creador de 'La noche en Vela' de Aledo, comentó que «excepto el running, que todos los domingos aglutina a mucha gente de pueblo en pueblo, solo los encuentros de cuadrillas son comparables al running, que atraen a cientos y miles de personas, según el caso, y que es una pena que no estén considerados para la administración. Es fundamental el apoyo económico porque de esta forma podrían actuar más por la Región de Murcia y promocionarse mucho más esta música».

«Hay grupos que están desapareciendo, pero surgen otros nuevos, y un ejemplo es 'Palomo cojo', álbum musical de El Pantorrillas, que la semana pasada dio un concierto en Castellón, bordeando Cataluña, y la gente cantaba sus canciones», señaló Constantino López Díaz

Uno de los reconocimientos del año 2024 de Caldo de Pésoles Centro de Estudios Música y Baile Tradicional, que dirige El Pantorrillas, que recientemente ha publicado nuevo disco, fue otorgado recientemente a Constantino López Díaz, productor, músico multinstrumentista y técnico de sonido especializado en la grabación y producción de músicas acústicas de raíz tradicional, mediterránea y contemporánea. En el foro, 'Consta', también especializado en la digitalización y restauración de grabaciones en casette y vinilo de caracter tradicional, explicó que le duele ver cómo se desfondan muchos grupos de estas músicas para llegar a tener un día un cedé, porque no cuentan con ayudas para promocionar sus trabajos, porque son invisibles para medios de comunicación y porque forman parte de un sistema complejo.

«Los grupos llegan exhaustos económicamente, físicamente y psicológicamente a este proceso», se refiere Constantino a la grabación en estudios, porque son muchas las decisiones que han de tomar. Desde el punto de vista de la edición fonográfica, el productor considera que estas músicas están en un buen momento: «Hay grupos que están desapareciendo, pero surgen otros nuevos, y un ejemplo es 'Palomo cojo', álbum musical de El Pantorrillas, que la semana pasada dio un concierto en Castellón, bordeando Cataluña, y la gente cantaba sus canciones». Citó también el nuevo disco de Malvariche, que saldrá también en 2025, y un disco de Mixtura, formación de Carolina Palencia y Juan José Robles, y el elepé de Senda Valles, «maravillosa» arpista yeclana, que fue, por cierto, la sorpresa del foro, al interpretar dos temas en la clausura.

Ros Caval / Agm

Juan Antonio Almagro, técnico de Cultura del Ayuntamiento de Murcia, forma parte del equipo de gestión de los teatros de Murcia (Romea, Circo y Bernal de El Palmar) y de la red de auditorios municipales, y en esta jornada incidió en que uno de los principales dificultades de estos espacios escénicos es el presupuestario, ya que un auditorio municipal, con un presupuesto de 30.000 euros, tiene que sacar adelante 20 actividades profesionales a lo largo de un año. Programando música, teatro, actividades infantiles... de modo que no es fácil, ya que se trata de programaciones generalistas y públicas. Además, los grandes espacios escénicos están sujetos a la ley de contratos de 2017, y cada euro de entrada que se vende en un espacio público de España debe pasar por Intervención, de modo que ese dinero cae al presupuesto municipal global y no se devuelve a Cultura, lo que ha reducido los presupuestos de Cultura en todos los ayuntamientos. «Eso abre un margen a la iniciativa privada a través de la taquilla, que hace que parte de las actuaciones en los espacios públicos sean actuaciones privadas, son promotores privados los que promueven los espectáculos, y hay auditorios como el Víctor Villegas y El Batel de Cartagena que no tienen programador».

«Sin cultura no se fortalece un tejido social, y cuando eso ocurra, y cuando haya una profesionalización del sector, podremos empezar a reclamar más inversiones», señaló Juan Antonio Almagro

Si a eso, según Almagro, tenemos en cuenta que no existe «de Madrid para abajo» una percepción pública del valor de la cultura con respecto al quehacer social. Y puso como ejemplo el Teatro Principal de Mallorca, que tiene menos localidades que el Romea de Murcia, y tiene a 16 funcionarios trabajando en la institución y un presupuesto superior al millón de euros, frente a los 6 funcionarios que tienen los ocho espacios escénicos del Ayuntamiento de Murcia y un presupuesto diez veces inferior al del Teatro Principal de Mallorca. «Y eso que el municipio de Murcia es el más privilegiado de la Región de Murcia», reconoció Almagro. «Mientras que la ciudadanía no entienda que la cultura es necesaria para la salud social, porque sin cultura no se fortalece un tejido social, cuando eso ocurra, y cuando haya una profesionalización del sector, podrán empezar a reclamarse más inversiones».

Miguel Tébar, coordinador de Proyectos en PechaKucha Night Murcia, crítico de Música en Rockdelux, programador en River Sounds, locutor, periodista musical en Onda Cero y otros medios de comunicación, director en Jewish Lorca, fundador en La Lanzadera, pinchadiscos… comentó en sus redes esta semana sobre la «pomposa» presentación de la XXV edición de Murcia Tres Culturas, «que es un arraigado y conservador festival, de acceso gratuito y en buena parte al aire libre, que se apoya en el flamenco mainstream y en la reinterpretación de ciertas músicas antiguas, al tiempo que posibilita –menos de lo que uno desearía– presentar nuevos proyectos y acercarnos alguna que otra gema de la tan infravalorada 'world music'». Entre sus ocho recomendaciones del festival, la primera que hizo es la del nuevo dúo Mixtura (sábado 17 de mayo, 19:00h en Museo de la Ciudad), compuesto por Carolina Palencia y Juan José Robles.

Se planteó en el foro por qué a nadie se le ocurre plantear en un festival como este una colaboración entre grupos tradicionales de otros países y grupos de la Región de Murcia

A Tébar le duele que en la Región de Murcia no se aprecie más la cultura y lamenta que haya «mediocridad» en las programaciones, y que así también se nos considere fuera del ámbito provincial. «Cada vez que hago una crítica la hago con la mejor intención, pero que nos coloquen en la cola de la cultura nacional no es que nos tengan manía, sino que aquí se prefiere vivir en una burbujica, defender nuestros roales, aunque lo que quieren muchos en realidad es proteger sus cortijos. La realidad es un empobrecimiento cultural que hace que la serpiente se muerda la cola, y pienso que cada vez vamos a ir más al hoyo». Tébar rompió una lanza a favor de La Mar de Músicas, «y menos mal que tenemos un baluarte así, porque yo llevo descubriendo desde hace tres décadas en Cartagena a artistas que jamás hubiéramos deseado ver en esta región. Parte de mi formación ha sido un festival como este». En este sentido, se planteó en el foro por qué a nadie se le ocurre plantear en un festival como este una colaboración entre grupos tradicionales de otros países y grupos de la Región de Murcia.

Este primer foro Surefolk de música tradicional y de raíz concluyó con un pequeño recital de la arpista Senda Valles. Con su arpa y su voz, la yeclana nos sumergió en un viaje musical que entrelaza sonoridades de los países ítalos y galos, tradicional ibérica y sefardí que conecta toda una cuenca, cuna de una civilización. Diferentes pueblos y orígenes reencontrados en letras y melodías que han viajado por generaciones.