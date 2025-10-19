La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

Estas son las joyas expuestas en la sala del Louvre en la que han robado

Al menos nueve piezas han sido sustraídas a primera hora de la mañana. De momento, ha aparecido solo la corona de la Emperatriz Eugenia

C. P. S.

Domingo, 19 de octubre 2025, 13:31

Comenta

Eran las 9.30 horas de la mañana de este domingo, 19 de octubre, cuando tres personas llegaron en motocicleta a la zona en la que se están acometiendo las obras de ampliación del Museo del Louvre, en París. Con ayuda de un montacargas y de pequeñas motocicletas, los ladrones, miembros de una banda organizada, entraban en la sala Apolo. Finalmente, han huído con, al menos, nueve piezas que formaban parte de la colección de joyas de Napoleón y la Emperatriz Eugenia.

Aunque los equipos de investigación siguen recabando información para conocer todos los detalles, no solo de las circunstancias en las que se ha producido el atraco, sino también del valor de las joyas sustraídas, ya han encontrado una de las piezas. Se trata de la corona de la Emperatriz Eugenia de Montijo, un ornamento que refleja el esplendor del Segundo Imperio francés.

Otras piezas que forman parte de la exhibición que acoge esta sala del museo son las siguientes:

Imagen de Galeria
Las joyas de la corona Museo del Louvre
Imagen de Galeria
Museo del Louvre
Imagen de Galeria
Augustin Duflos, Laurent Rondé, corona de Luis XV Museo del Louvre
Imagen de Galeria
Juego de joyas de la reina María Amelia Museo del Louvre
Imagen de Galeria
Collar y pendientes del juego de esmeraldas de la emperatriz María Luisa Museo del Louvre

1 /

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatan a un bebé que se quedó encerrado en un coche en Archena
  2. 2 Muere atrapado debajo de un tractor en Águilas
  3. 3 El barrio murciano que sube la persiana antes de las 5.30 horas
  4. 4 Minuto de silencio, sentada y flores para rendir homenaje al ciclista fallecido en la pedanía murciana de Cobatillas
  5. 5

    Grupos mafiosos encuentran en la Región de Murcia su refugio para escapar del control policial
  6. 6 El agua ya se puede utilizar para la higiene personal en San Javier, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares
  7. 7

    Trump y Maduro concentran tropas en el Caribe y se preparan para la guerra
  8. 8

    El anuncio de la salida de Luján anima las quinielas al Rectorado de la Universidad de Murcia
  9. 9 No todos los pensionistas recibirán la paga extra de Navidad: comprueba si estás entre ellos
  10. 10

    El reencuentro de extrabajadores de Galerías Preciados de Murcia tres décadas después del cierre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Estas son las joyas expuestas en la sala del Louvre en la que han robado

Estas son las joyas expuestas en la sala del Louvre en la que han robado