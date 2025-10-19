La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

AFP

Un atraco sin heridos en el Louvre provoca el cierre del museo durante todo el día

La ministra de Cultura francesa ha sido la encargada de dar a conocer el robo, del que no ha ofrecido más detalles

C. P. S.

Domingo, 19 de octubre 2025, 11:34

La ministra de Cultura francesa, Rachida Dati, informó este domingo de un robo en el Museo del Louvre de París, que permanecerá cerrado durante la jornada. «Tuvo lugar un robo esta mañana en la apertura del museo del Louvre», escribió la política en su cuenta oficial de la red social X.

Según Le Parisien, sobre las 9.30 horas, tres delincuentes «utilizaron un montacargas para ir directamente a la sala objetivo, en la Galería Apolo» tras llegar hasta el museo en una motocicleta, cargados con pequeñas motosierras. Tras romper las ventanas, presuntamente robaron nueve piezas de la colección de joyas de Napoleón y la Emperatriz, aunque los equipos de investigación aún están evaluando el monto del botín.

En actualización

Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

