Arruza, ayer, en la Feria del Arroz de Calasparra. PACO SASTRE

Arruza pierde el triunfo por la espada en la tercera de Calasparra

Por segundo día consecutivo, la novillada en la Feria del Arroz termina sin trofeos

Francisco Ojados

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:16

Por segundo día consecutivo acabó la novillada sin trofeos en Calasparra. Era la tercera de la Feria del Arroz, en la que se lidiaron seis ... novillos de la ganadería vallisoletana de Raso de Portillo, afamada por su antigüedad. El segundo fue el que dio mejor juego.

Arruza pierde el triunfo por la espada en la tercera de Calasparra