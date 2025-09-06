Arruza pierde el triunfo por la espada en la tercera de Calasparra

Por segundo día consecutivo acabó la novillada sin trofeos en Calasparra. Era la tercera de la Feria del Arroz, en la que se lidiaron seis ... novillos de la ganadería vallisoletana de Raso de Portillo, afamada por su antigüedad. El segundo fue el que dio mejor juego.

Lo mejor de la tarde lo hizo el manchego Mario Arruza con ese novillo. La espada le privó del triunfo. Arruza toreó con ligazón en las series diestras y con despaciosidad al natural, en tandas que gustaron a la grada. Cambió el trofeo por una ovación por el fallo a espadas. El quinto ofreció pocas opciones, aunque lo intentó Arruza, que esta vez fue silenciado. En ese novillo ofrecieron un buen tercio de banderillas Víctor Álvarez y David Pacheco, que se desmonteraron.

No fue la tarde del murciano José María Trigueros, un sainete con la espada ante un lote complicado. En su primero escuchó dos avisos y fue silvado en ambos.

Dos silencios

Con dos silencios saldó su tarde Miguel Serrano, que sólo pudo lucir en el saludo de capa al sexto. Con la muleta no lo vio.

Tras tres dias de toros en los que sólo se ha pasesado un trofeo, la primera jornada por parte de Jesús Romero, la feria continúa hoy con una ganadería torista de renombre, la de Dolores Aguirre. La terna que dará cuenta de ella está compuesta por Alberto Donaire, Tomás González e Ignacio Candelas. La Espiga de Oro busca dueño.