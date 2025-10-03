El Archivo de Murcia dedica una exposición a cuatro grandes escritores que fueron portada del suplemento Ababol de LA VERDAD

Puede verse hasta el 20 de octubre en la sede de la institución en el Palacio Almudí con los retratos originales que realizó la pintora María Luisa Martínez León y documentación personal de los protagonistas, incluyendo cartas, libros dedicados y fotografías

El Archivo Municipal de Murcia, en colaboración con LA VERDAD, abrió este viernes las puertas a la microexposición que lleva por título 'Cuatro portadas de Ababol', en la que se exponen, coincidiendo con la Feria del Libro de Murcia, las obras de la artista murciana María Luisa Martínez León que han sido portadas del semanario de artes, letras y ciencias de LA VERDAD entre 2022 y 2025. La propuesta está dedicada a cuatro escritores extraordinarios: la chilena Gabriela Mistral (1889-1957), la malagueña María Zambrano (1904-1991), el madrileño Javier Marías (1951-2022) y el italiano Claudio Magris (1939). Los cuatro fueron candidatos al premio Nobel de la Academia Sueca, pero solo Gabriela Mistral lo consiguió, en 1945, siendo la primera persona y única mujer iberoamericana en recibir el máximo galardón de las letras.

La muestra, inaugurada este viernes por el concejal de Cultura e Identidad del Ayuntamiento de Murcia, Diego Avilés, y por la directora del Archivo de Murcia, María José Almela, cuenta con documentación personal de los escritores, libros dedicados, así como prensa histórica y diversas curiosidades. Al acto de inauguración también asistió la pintora María Luisa Martínez León, con su padre, el escultor Anastasio Martínez; el director del Museo Ramón Gaya, Rafael Fuster, y la catedrática de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Murcia, Carmen Pujante, entre otros. Avilés se mostró encantado con que el Archivo de Murcia albergue este tipo de exposiciones que animan a conocer una institución venerable y antigua y su labor de custodios de la memoria de Murcia, una ciudad ligada a estos cuatro escritores.

Esta microexposición podrá ser visitada hasta el 20 de octubre en el vestíbulo del Archivo Municipal de Murcia, situado en el Palacio Almudí, en horario de lunes a viernes de 8:30 a 14 horas, con entrada libre.

María Zambrano: del corazón a la razón

Entre los documentos que figuran el Museo Ramón Gaya, por intercesión de su director, Rafael Fuster, ha prestado para esta ocasión el manuscrito de un texto de Gaya dedicado a la filósofa y ensayista María Zambrano, primera mujer que ganó en 1998 el premio Cervantes («ha pensado siempre sin proponérselo, como sin quererlo, como sin… saberlo»), que fue publicado en 'ABC'; un catálogo de arte oriental regalado y dedicado por Zambrano a Ramón Gaya fechado en Roma a finales de los años 50 («para que atraviese el agua -las aguas- respirando dentro de ella») y el libro 'Y así nos entendimos', que recoge la correspondencia entre 1949 y 1990 de Zambrano y Gaya. Entre otros libros, Zambrano publicó 'Hacia un saber sobre el alma', 'El hombre y lo divino' y 'Claros del bosque'.

Zambrano fue una de las mejores amigas en el exilio del pintor y escritor murciano Ramón Gaya, con el que tuvo una activa correspondencia a lo largo del tiempo. Un reino de la memoria compartida poblado de imágenes y palabras. «Si no fuera por esos dioses interiores, ¿dónde estaríamos todos ya?», se pregunta Gaya en una de sus misivas.

«Su obra, compuesta de razón y de corazón, alberga uno de los mensajes más importantes para el ser humano: la necesidad de ser, ante todo, personas. Porque María Zambrano, pensadora eterna, fue una mujer fuera de su tiempo, pero sobre todo, fue la persona que trascendió la vida dotándola de conciencia», señala Victoria Clemente, conocedora de su obra y editora de 'Mujer invisible', un libro publicado en Eolas.

Gabriela Mistral: 80 años de la concesión del Nobel de Literatura

De Gabriela Mistral ('Desolación', 'Ternura', 'Tala', 'Lagar') se han incluido textos aparecidos en publicaciones murcianas como la 'Página Literaria' de LA VERDAD en 1923, y la conocida 'La oración de la maestra', un texto en el que la escritora y maestra chilena se deshace en ruegos: «Dame el amor único de mi escuela; que ni la quemadura de la belleza sea capaz de robarle mi ternura de todos los instantes (...). Dame sencillez y dame profundidad; líbrame de ser complicada o banal en mi lección cotidiana».

Gabriela Mistral publicó en las páginas de LA VERDAD hace un siglo una decena de poemas y textos. La autora chilena habría de esperar dos décadas para recibir el Nobel, del que este 2025 se cumple el 80 aniversario de su concesión. Fue la primera persona de Iberoamérica en lograrlo. En un solo año, 1924, dejó impresas sus principales pasiones en la tinta del Suplemento Literario de LA VERDAD; siete colaboraciones, en verso y en prosa que trasladaron a Murcia los ecos de la mejor literatura hispanoamericana. Ya entonces era mucho más que una maestra rural volcada en la alfabetización de las aldeas mexicanas, pues empezaba a ser reconocida por 'Desolación' (Nueva York, 1922), una obra recibida con entusiasmo por Juan Ramón Jiménez y por su secretario, el abogado murciano Juan Guerrero, uno de los artífices del Suplemento Literario, junto al periodista José Ballester. Mistral comparte en Murcia «un ecologismo traspasado en misticismo, divinizado, trascendido», anotó en el centenario del Suplemento el catedrático Vicente Cervera.

De Gabriela Mistral se han incluido textos y poemas aparecidos en publicaciones murcianas tales como 'Página Literaria' y 'Suplemento Literario' de LA VERDAD en 1923; 'Espigas y Azucenas', en 1926; 'Letras', en 1916; o 'Ambiente', en 1936, todos ellas de los fondos que conserva el Archivo Municipal de Murcia, ubicado en el Palacio Almudí.

Claudio Magris: el triestino que defiende una Constitución Europea

Del escritor, traductor y profesor de las universidades de Turín y Trieste Claudio Magris ('El infinito viajar', 'Conjeturas sobre un sable', 'El secreto y no'...), eterno aspirante al premio Nobel, doctor honoris causa por la Universidad de Murcia en 2014 y Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2004, su amigo murciano, el catedrático de la UMU Pedro Luis Ladrón de Guevara aporta una primera edición de 'El mito habsbúrgico en la literatura austriaca moderna' (1966), y un ejemplar dedicado en Italia la semana pasada por el autor de 'El Danubio', mosaico de culturas, lenguas y memorias que fluye como el río, al Archivo de Murcia para esta exposición. Magris, junto al Nobel hispano-peruano Mario Vargas Llosa, desveló los entresijos literarios en 'La literatura es mi venganza'.

El catedrático de Filología Italiana de la Universidad de Murcia Pedro Luis Ladrón de Guevara, amigo del profesor de Lengua y Literatura Germánicas de las universidades de Turín y Trieste, charló con Magris y publicó parte de la conversación en LA VERDAD: «Yo he sido siempre», afirmó Magris, «un fuerte partidario de la Unión Europea, en el sentido que he considerado la nacionalidad como una matrioska, la muñeca rusa. Yo me considero triestino, a su vez con orígenes diversos, hay una rama de la familia paterna que proviene de Friuli y la familia materna viene, por un parte de Venecia y por otra de Dalmacia, este es el origen. Y yo me he sentido como una de estas muñecas: un triestino que vive en una especie de muñeca más grande, Italia, luego otra, Europa, etc. Desgraciadamente creo que Europa como tal existe si tiene una constitución común y también una unidad mayor. Yo, la primera cosa que haría sería crear una Constitución, porque es de locos que un delito pueda ser castigado de diferente modo según el país. Europa total, pero debe ser orgánica».

Javier Marías: monarca del tiempo

La muestra, con el asesoramiento de María José Hernández Almela y Elena Ponce, del Archivo Municipal, y comisariada por Manuel Madrid, jefe del Área de Culturas de LA VERDAD, recoge igualmente una carta mecanografiada de Javier Marías, enviada desde su casa de Madrid al profesor de Literatura de la Universidad Católica de Murcia (UCAM) Antonio Candeloro, así como una postal, y varios libros dedicados. En la carta, fechada en 2016, el autor de 'Negra espalda del tiempo' comenta sobre su oficio de escritor que «cada vez estoy más convencido de no hacerlo bien, o de haberlo hecho mejor en el ya lejano pasado. No es coquetería, pero pienso que valgo mucho menos de lo que dicen».

Estudiosos de la obra de Marías como José María Pozuelo Yvancos, Alexis Grohmann, Carmen María López [autora de la tesis doctoral 'Discurso narrativo y discurso fílmico en la obra de Javier Marías' en la UMU] y el propio Antonio Candeloro escribieron en Ababol a su muerte en 2022 en un número extraordinario ilustrado por María Luisa Martínez León. DE decho, Candeloro, autor del libro 'Javier Marías y el enigma del tiempo', publicado en la UMU, fue nombrado 'Ciudadano Honorario' por Marías en su Reino de Redonda imaginario, una forma de reconocer a distintas personalidades. Marías nombró a Magris «duque de Segunda Mano».

Candeloro destaca la ironía, la inteligencia y la sensibilidad de un escritor que supo emocionar a millones de lectores en el mundo: «Quizás sea el tiempo la única dimensión en que podremos volver a comunicarnos con Javier Marías. La única que tenemos en común los vivos y los muertos». «Hablan los libros en mitad de la noche, como habla el río», escribió Marías en 'Todas las almas'. «La literatura de Marías siempre hizo del diálogo entre los vivos y los muertos su nervio creativo. Muertos que regresan, vivos que agonizan, vivos que se imaginan las palabras de otros muertos, demasiada muerte alrededor...», anotó la caravaqueña Carmen María López.

El trazo maestro de María Luisa Martínez León

Los retratos de Mistral, Zambrano, Marías y Magris llevan el trazo amaestrado de la pintora y escultora murciana María Luisa Martínez León, doctora en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia y escultora y profesora de dibujo técnico y volumen en la Escuela de Arte de Murcia. En estos retratos de escritores, Martínez León demuestra, con distintas técnicas, su versatilidad y su gran sensibilidad para transmitir la esencia o el aire de cada uno de ellos. Los retratos de Javier Marías, por ejemplo, están hechos a bolígrafo en dos colores. Trazos enérgicos, de enorme fuerza, de una exquisita sensibilidad.

Martínez León pertenece a la cuarta generación en una familia dedicada en cuerpo y alma al arte, entre sus antecesores y maestros, escultores de la talla y repercusión sobre los que ya Juan Bautista Sanz dijo en una ocasión que pesa sobre ellos «un callado maleficio injusto». Su padre es el artista Anastasio Martínez Valcárcel (1941), su abuelo Nicolás Martínez Ramón (1905-1990) fue autor del Sagrado Corazón de Jesús que corona los 169 metros del cerro de Monteagudo, instalado en 1951; y, ya en el siglo XIX, su bisabuelo Anastasio Martínez Hernández (1874-1933), autor del primer Cristo de Monteagudo, instalado en 1926, previo al de Río de Janeiro, y dinamitado en 1936, inició este camino artístico con un céntrico taller ubicado a espaldas del Teatro Romea de Murcia y por el que deambularon, colaboraron o se iniciaron gran parte de los artistas murcianos de principios del siglo XX. El fascinante legado de todos ellos puede contemplarse por toda la geografía española.

María Luisa Martínez León, que dedicó su tesis doctoral al 'Proceso originado en el taller del escultor Anastasio Martínez Hernández (1874-1933) y su continuación hasta nuestros días', trabaja estos días en un encargo de grandes dimensiones, un nuevo monumento en la Base Aérea de Alcantarilla dedicado a los paracaidistas caídos de todos los ejércitos.

