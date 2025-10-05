Aparicio ilusiona en su debut y sale a hombros con Acebo y Armendáriz en la novillada de Torre Pacheco

Con lleno total en los tendidos se celebró la novillada con picadores mixta anunciada en Torre Pacheco con motivo de sus fiestas. El tirón de ... los dos novilleros de la tierra quedó patente al colocar en la taquilla el ansiado cartel de «no hay billetes». Dos mil personas presentaron un festejo que abrió el rejoneador navarro Roberto Armendáriz, que lidió un toro de Paco Sorando, que tuvo nobleza y al que le cortó las dos orejas en una faena de mucho empaque, en la que solo puso un rejón de castigo, y se lució en banderillas con buena doma de los caballos que llevaron encelado al astado al a grupa y batieron con solvencia.

A partir de ahí quedaron cuatro novillos toros de Los Chospes para los pachequeros Víctor Acebo y Antonio Aparicio, que salieron a hombros junto al caballero navarro.

El primero de Víctor Acebo fue un novillo reservón, que presentó complicaciones, agravadas por lo que molestó el viento toda la tarde. Acebo consiguió robarle muletazos sueltos de cierta composición y hubiera paseado trofeo de no haber fallado con la espada, con la que estuvo muy desafortunado. Silencio tras aviso fue el resultado en este.

Al cuarto, un novillo con volumen, lo saludó con verónicas y chicuelinas. Este astado prendió a Víctor del muslo al inicio de la faena, propiciándole una fuerte voltereta, en la que, por fortuna, no caló el pitón. Se rehízo y volvió a la cara del novillo en una faena de porfía, en la que la res pudo volver a cogerlo, al buscar al torero a mitad del muletazo. Mató de estocada y tomó el verduguillo al tardar en doblar el novillo tras levantarlo el puntillero. No fue óbice para que se le pidieran y concedieran las dos orejas.

Ampliar Salida a hombros F. O.

Debutó con los del castoreño el joven Antonio Aparicio que firmó lo mejor de la tarde ante el quinto y último novillo del festejo, el mejor del encierro de Los Chospes, por bravura y transmisión. Fue premiado con la vuelta al ruedo en el arrastre. Con el capote lo saludó a la verónica Aparicio. Fue bien picado el novillo y tras brindar al público, el de Torre Pacheco comenzó su faena con dos pases cambiados por la espalada, con el novillo galopando, que pusieron la emoción en los tendidos. Luego vinieron series muy ligadas con la diestra y otra con la zurda, para luego lucir con circulares, y un cierre por bernadinas sin ayuda. Pese a matar al segundo intento, llevó la ilusión a sus paisanos que le premiaron con los máximos trofeos. Dos orejas y rabo. Del novillo del debut. el tercero del festejo, marcado con el número 30 y Rabanito de nombre, no pudo obtener premio al fallar con el estoque. Fue un animal de embestida muy corta, con el que Aparicio, que había brindado a su apoderado Alfonso Romero, solo pudo demostrar sus ganas de agradar.

Triunfal tarde de rejones en Ramonete, con Rui Fernandes, Diego Ventura y Sebastián Fernández por la puerta grande

En el otro festejo del domingo en la Región de Murcia, una corrida de rejones en la pedanía lorquina de Ramonete, el público disfrutó de una tarde triunfal en la que la terna de toreros a caballo se repartió un total de diez orejas y cuatro rabos, saliendo a hombros. Con lleno de «no hay billetes» se lidiaron toros de Jodar y Ruchena para Rui Fernandes, oreja y oreja; Diego Ventura, dos orejas y rabo y dos orejas y rabo; y Sebastián Fernández, dos orejas y rabo y dos orejas y rabo.