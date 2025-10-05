La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Antonio Aparicio. F. O.

Aparicio ilusiona en su debut y sale a hombros con Acebo y Armendáriz en la novillada de Torre Pacheco

Se puso el «no hay billetes», y el público disfrutó con los dos novilleros de la tierra

Francisco Ojados

Francisco Ojados

Domingo, 5 de octubre 2025, 21:51

Con lleno total en los tendidos se celebró la novillada con picadores mixta anunciada en Torre Pacheco con motivo de sus fiestas. El tirón de ... los dos novilleros de la tierra quedó patente al colocar en la taquilla el ansiado cartel de «no hay billetes». Dos mil personas presentaron un festejo que abrió el rejoneador navarro Roberto Armendáriz, que lidió un toro de Paco Sorando, que tuvo nobleza y al que le cortó las dos orejas en una faena de mucho empaque, en la que solo puso un rejón de castigo, y se lució en banderillas con buena doma de los caballos que llevaron encelado al astado al a grupa y batieron con solvencia.

