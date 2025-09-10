Andrés Roca Rey pregona esta tarde la Feria Taurina de Murcia

La Feria Taurina de Murcia tendrá este año un pregonero de excepción, una de las máximas figuras de la tauromaquia actual, si no la que ... más. Andrés Roca Rey proclamará que los festejos de la Feria de septiembre de Murcia ya están a la vuelta de la esquina, y lo hará en el Auditorio y Palacio de Congresos Víctor Villegas, concretamente en la Sala Miguel Ángel Clares.

Este chico peruano, a sus 28 años, ha alcanzado la cima del toreo, en la que se ubica desde hace varias temporadas. Sus importantes triunfos se extienden por todo el planeta taurino, consiguiendo abrir las puertas grandes de las principales plazas de toros del mundo. Su conexión con Murcia y sus aficionados a los toros ha sido total desde su debut en La Condomina, el 12 de septiembre de 2017, tarde en la que cortó dos orejas y un rabo. Los números globales de este diestro en Murcia son de récord. En cinco tardes en el coso de la Ronda de Garay ha cortado quince orejas y cinco rabos. Increíble resultó su apoteósico triunfo de cuatro orejas y dos rabos la tarde del 13 de septiembre de 2022. Sin duda, Murcia es una plaza que se le da de maravilla a esta joven estrella del toreo nacida en Lima.

El pregón, organizado por el Real Club Taurino de Murcia, con la colaboración del Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma, dará comienzo a las ocho y media de la tarde.

El encargado de presentar a Andrés Roca será el periodista José Francisco Bayona y el acto estará amenizado por la apertura y cierre musical de la orquesta de cámara Sine Tempore Ensamble.

De este modo, Roca Rey sucederá como pregonero a José Maria Manzanares, quien acabó la feria como máximo triunfador.

El de este miércoles será el primero de los eventos de una feria que comenzará en el ruedo el domingo, con la novillada con picadores que abre el abono, y terminará el domingo 21 de septiembre. Entre medias, cuatro corridas de toros y una del arte del rejoneo. En concreto, por la plaza La Condomina faenarán: Parrita, Víctor Acebo y Javier Zulueta (domingo 16); Morante de la Puebla, José Mari Manzanares y Juan Ortega (lunes 15); Talavante, Paco Ureña y Roca Rey (martes 16); Miguel Ángel Perera, Paco Ureña y Daniel Luque (viernes 19); Sebastián Castella, Emilio de Justo y Marco Pérez (sábado 20 en la 111 edición de la Corrida de la Prensa), y Andy Cartagena, Diego Ventura y Lea Vicens (domingo 21). Todos los festejos darán comienzo a las 18.30 horas.