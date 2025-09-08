'Alma de Molina, corazón de poeta', la exposición que rinde homenaje a Esmeraldo Cano Entre el contenido de la muestra se cuenta con cartelería, objetos y documentación originales

'Alma de Molina, corazón de poeta' es la exposición que rinde homenaje a Esmeraldo Cano, organizada por las concejalías de Cultura y Archivo del Ayuntamiento de Molina de Segura, que abre sus puertas al público y podrá verse hasta el 30 de septiembre en la Sala de Exposiciones del MUDEM (en Plaza de Maximino Moreno, s/n). El acto de inauguración tendrá lugar este martes, a las 20 horas, con asistencia del alcalde, José Ángel Alfonso; la edil de Cultura, María Hernández, y el concejal de Archivo, Fran Hernández Gómez. A continuación, tendrá lugar la presentación del libro 'Concurso de Estampas Huertanas', de Esmeraldo Cano, y se cerrará el acto con la representación de la pieza 'La enfermedá del orvío', a cargo del grupo de teatro de la Peña Huertana La Menta, de la pedanía murciana de Casillas.

Pese a no ser persona de estudios, el escritor Esmeraldo Cano Garres (Molina de Segura, 1884-1967) compaginó su trabajo con la literatura. Su obra, dispersa en impresos y programas de fiestas, aparece editada por el Ayuntamiento de Molina de Segura por primera vez en forma de libro en el año 2007 con el título 'Contigo pan y cebolla. Poemas, bandos y soflamas'. Con la exposición se da a conocer la vida y la obra de Cano y se inician una serie de actuaciones en las que se irá dando visibilidad a este autor, que permanecía olvidado o era poco conocido en la historia del municipio.

Entre el contenido de la exposición se cuenta con cartelería, objetos y documentación originales. De contenido más antiguo, también se puede ver la primera poesía que escribió en 1897, y el contenido más moderno, el epitafio, del 29 de septiembre de 1967.

Esta exposición es fruto del trabajo realizado por el personal del Archivo Municipal con el Fondo Esmeraldo Cano, que forma parte del Archivo. La familia de Esmeraldo hizo una donación de la obra, revistas, diplomas y otros objetos del escritor, que fue aceptada por el Ayuntamiento de Molina de Segura. Desde entonces, la donación pasó a formar parte del patrimonio municipal.

En el Archivo Municipal se ha realizado el inventario y la catalogación del fondo donado. Después, se ha hecho un trabajo de selección y clasificación de todo el material para que la exposición Alma de Molina, corazón de poeta sea el reflejo de los aspectos más significativos de la vida y la obra de Esmeraldo Cano.

El horario de visitas es el siguiente: mañanas, de martes a viernes, de 10 a 14 horas, y sábados y domingos, de 11 a 13.30 horas; y tardes, de martes a sábados, de 17.30 a 20 horas.

