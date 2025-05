Alicia Baltasar, representante de grupos folk: «La gente mira con envidia a la Región de Murcia por todo el folclore que tiene vivo»

Manuel Madrid Martes, 6 de mayo 2025, 13:08 Comenta Compartir

Surefolk llevará a cabo una serie de actividades conmemorativas con motivo de su 25 aniversario como agencia de producción y coordinación de actividades culturales en Murcia y este jueves está programada la primera de ellas: un foro sobre música tradicional y de raíz, en colaboración con el Ayuntamiento de Murcia, Estrella de Levante y LA VERDAD. Contará con las intervenciones de Manuel Luna Samperio, músico, antropólogo y productor; Javier Andreo Cánovas, trovero, músico tradicional y alcalde de Aledo; Constantino López Díaz, productor musical; Miguel Tébar Almansa, periodista, crítico musical y DJ, y Juan Antonio Almagro, técnico de cultura del Ayuntamiento de Murcia, además de Alicia Baltasar, organizadora del evento, especializada en la representación de artistas, principalmente del ámbito folk, y en la programación y organización de festivales, conciertos y otros eventos musicales y culturales. «Lo que queremos con este I Foro Surefolk (La música folk y tradicional en la Región de Murcia: presente y futuro)», aclara Baltasar en conversación con LA VERDAD, «es exponer y analizar dónde estamos ahora mismo».

Una oportunidad para hacer coincidir a actores intervinientes en la escena de la música de raíz, como son programadores, periodistas, instituciones públicas, festivales, productores, y, por supuesto, a los músicos de la Región de Murcia. Será este jueves, a las 20 horas, en la Sala de Catas de Estrella de Levante, y es necesario confirmar inscripción enviando un correo electrónico a info@surefolk.es, indicando nombre y apellidos.

En estos 25 años ha pasado de todo, cuenta Baltasar, que antes de dedicarse de lleno a la música era comercial de artes gráficas y administrativa en una empresa con su padre. «No tenía nada que ver con este mundo, aunque yo estaba en un grupo de folclore y asistía a encuentros de cuadrillas. Pero debió ser en 1995 cuando conocí por casualidad a Manuel Luna, que ya había creado la asociación Etnomurcia. Enseguida, de hecho, me hice socia y a la siguiente junta ya me ficharon como secretaria». Luna la fichó, de hecho, para ser su secretaria en el Festival de Música de Raíz que se celebraba en ese momento en Murcia, y ahí empezó a tomar contacto con el mundo folk, a conocer grupos de toda España y a asistir a festivales: Segovia, Íllora (Granada), Plasencia... En 1997 nació el grupo Azarbe, y en ese momento, su novio entonces y hoy pareja, Francisco J. Morales, empezó a tocar en este grupo, «y yo empecé a irme con ellos de manager». En el año 2000 surge Surefolk, en realidad, cuando empiezan a aceptar ofertas para representar a otros artistas y bandas. «Hoy es muy común ver en las programaciones de las semanas culturales de las peñas huertanas su noche de folk, porque a la gente joven le gusta también la música del raíz a parte del folclore puro y duro».

Alicia Baltasar se muestra muy satisfecha con algunos hitos en este tiempo, como, por ejemplo, la recuperación de festivales como el Pinatar Folk. «En los años 70 hubo un festival de música de autor, y en 2007 conocimos al entonces concejal de Cultura, el actual director del Museo de Benifayó, Marcos David Gracia, y se pudo retomar la programación con cuatro jornadas en un teatro-cine precioso». Tras cuatro ediciones, en 2012 el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar suprimió todos los festivales con el gobierno de ese momento. «Es una pena que sucedan estas cosas, nosotros siempre estamos dispuestos a darle la vuelta a las cosas, pero a veces te encuentras con un no definitivo». Se logró programar de nuevo en dos años distintos, pero este año, por ejemplo, no se ha conseguido sacar adelante.

«Nos hemos encontrado con muchos noes y con muchos síes. Tenemos grupos de folclore como el de La Palma de Cartagena, que lleva más de 15 años haciendo folk dentro de sus actividades de verano, y cada año plantean algo nuevo. Hay personas muy unidas al folclore puro que también tienen el gusto de invitar a grupos de fuera de la Región de Murcia para conocer lo que está sucediendo en otras comunidades».

Cierta esperanza

Según Baltasar, «quien más y quien menos hay en la música tiene algo que ver con la música de raíz. Nosotros les tenemos mucha admiración a catalanes, vascos y gallegos porque vemos que cuidan mucho sus músicas y apoyan cualquier cosa que salga, pero aquí cuesta más, aunque es cierto que en los últimos años la gente mira con envidia a la Región de Murcia por todo el folclore que tiene vivo. Es cierto que en muchos puntos de España casi no hay grupos de folclore porque muchos han desaparecido, aunque hay gente nueva que se anima con propuestas sorprendentes, lo que nos da cierta esperanza». Desde Surefolk han puesto en marcha acontecimientos como el festival Surefolk en Murcia, el Pinatar Folk y Lupe Folk, entre otros.

El guitarrista alhameño Juan José Robles. Joaquín Zamora

«Desde Surefolk hemos ayudado a los grupos nuevos y a los que ya estaban ahí, no nos hemos bajado nunca de este tren, ni en las épocas épocas. Hubo unos años que yo tuve que compaginar la música con el trabajo de artes gráficas, porque solo con la música no me daba para vivir. Ahora, en cambio, la música ha crecido y ha cambiado el panorama, y creo que tenemos suerte de poder vivir de esto».

Una puesta en escena vanguardista y profesional

La música folk, explica Alicia, es un movimiento autónomo dentro de la música popular moderna, y aunque en su origen estuvo vinculado a movimientos de protesta social, en las últimas décadas se define como una corriente que emplea temas musicales folclóricos ya existentes para hacerles un arreglo musical, o bien tomar simplemente el estilo y crear sus propios temas originales. «En la actualidad podemos decir que la música folk en España ha conseguido una puesta en escena vanguardista y profesional, de primer nivel musical, que nada tiene que envidiar a estilos con más tirón entre el público como el pop, el rock o el indie. Según datos de la SGAE, los espectáculos que más han crecido en afluencia de espectadores en los últimos años, han sido aquellos relacionados con este tipo de músicas, por lo que nos encontramos realmente ante un movimiento en moderado auge», incide.

Baltasar pone el énfasis en los encuentros nacionales de cuadrillas en la Región de Murcia, como el de Barranda, en Caravaca de la Cruz, todo un acontecimiento popular y artístico.

«Porque todo lo previo a un concierto tiene tela, desde la parte administrativa, luchar para que haya catering y camerinos, que el escenario esté en condiciones, las pruebas de sonido... es un trabajo de meses previo»

«En general, creo que los programadores culturales querrían incluir más eventos de música tradicional y de raíz, sobre todo en los centros culturales, pero a veces tienen poca disponibilidad presupuestaria, sobre todo en los últimos años. En todas las pedanías de Murcia hay centro cultural, hay una infraestructura maravillosa, pero últimamente, como todo se ha centralizado en teatros y auditorios, los centros culturales se han reservado para otras actividades formativas. Siempre agradecemos cuando se acuerdan de nosotros para cualquier programación».

En todas las comarcas de la Región de Murcia hay festivales y bandas y artistas de músicas de raíz. Surefolk, de hecho, tiene en su cartera a artistas de dentro y de fuera de la Región de Murcia de música antigua y de las tres culturas, de músicas del mundo, de música celta, de flamenco y rumba tradicional, pero también de blues, jazz-swing y canción de autor. Entre ellos, La Banda Morisca, Julián Páez, La Espartera, Senda Valles, Luar Na Lubre, Túa, Juan José Robles, Malvariche, Los Hermanos Cubero, Los Malagatos, Albardín, La Ziringalla, José Antonio Artnouse, Ursaria... La lista es interminable. «Desde Surefolk hemos trabajado con casi todos los artistas de folk de la Región de Murcia», celebra Baltasar, especialista en la letra pequeña de los contratos. «Porque todo lo previo a un concierto tiene tela, desde la parte administrativa, luchar para que haya catering y camerinos, que el escenario esté en condiciones, las pruebas de sonido... es un trabajo de meses previo».

Baltasar echa de menos que en la Región de Murcia haya un archivo fonográfico de todo este tipo de músicas, «algo que siempre reivindica Manuel Luna, que ya desde los años 80 daba el follón»

Alicia Baltasar tiene 58 años, y unida a la música está desde bien pequeña. «Yo estudiaba con música, con los cascos puestos, con Queen, Mike Olfield o AC/DC», recuerda. Aunque nació en Madrid, lleva viviendo en Murcia desde el año 1980. «Yo creo que en 1981 yo ya era huertana, iba de nazarena y me metí de lleno en todas las tradiciones murcianas. En 1986 ya cantaba jotas en el grupo folclórico de la peña Melón, que hoy es la peña Palmera-Melón, hasta que en 1991 me metí en otro grupo de folclore, en La Albatalía (Murcia), donde continué bailando, tocando y cantando». Echa de menos que en la Región de Murcia haya un archivo fonográfico de todo este tipo de músicas, «algo que siempre reivindica Manuel Luna, que ya desde los años 80 daba el follón, si bien cada uno tiene sus propios archivos lo ideal sería poder reunir todos esos archivos en uno solo porque tenemos de todo».

El primer disco de Maestro Espada, dúo formado por los hermanos Álex Juárez y Víctor Hernández, integrado por 12 canciones, nos transportan a su huerta de Murcia natal a través de un viaje entre el pasado y el futuro, entre la intimidad y el ruidismo. Este disco, su debut como banda, se construyó como un emocionante collage de delicada factura electrónica y eminente sentido pop después de tres años de trabajo, algo que, según Alicia Baltasar, dice mucho del trabajo que están realizando en este campo las nuevas generaciones de músicos murcianos.