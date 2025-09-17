La unión hace la fuerza en un desfile único y majestuoso

5.000 festeros visten sus mejores galas para recordar que Carthagineses y Romanos siguen siendo las grandes fiestas del Mediterráneo

Un turista hace una fotografía durante el Gran Desfile, que tendrá lugar el sábado, 27 de septiembre.

S. Triguero Miércoles, 17 de septiembre 2025, 23:55 Comenta Compartir

Alrededor de 5.000 festeros participan en el Gran Desfile General, una alianza festera convertida en espectáculo sin pausa en el que tropas y legiones muestran sus mejores galas acompañados por la música en directo, los tambores, las carrozas y las máquinas de guerra, recorriendo algunas de las principales arterias de la ciudad para regocijo de los fieles espectadores. Es este acto una oportunidad única de tomarle el pulso a la historia y recrearse viendo la exhibición de vestuario de carthagineses y romanos, detenerse en los detalles de orfebrería de alhajas, pulseras, collares o diademas, o descubrir algunas de las armas que se utilizaron en la Segunda Guerra Púnica: espadas, lanzas, falcatas, gladiums, escudos, arcos y flechas... todo un alarde visual.

El poder de convocatoria de este Gran Desfile General está fuera de toda duda, incentivado además por ser el mejor ejemplo de interacción entre público y festeros. Sentirse partícipes de la historia convertida en fiesta es el mejor regalo y llega en un acto que resume la unión de tropas y legiones a la hora de reseñar las virtudes de Carthagineses y Romanos.

La grandeza de esta fiesta se resume en un desfile original y espectacular, que sorprende a pequeños y mayores por igual convertido en túnel del tiempo, con la complicidad de toda una ciudad que se sabe buena anfitriona y predicadora de su magna historia.

Hay que recordar que la jornada del sábado se abre con el Homenaje a los Caídos, un acto organizado por la Legio IV Quinto Trebelio, que recuerda a los soldados romanos muertos en batalla, depositando una corona de laurel en el monumento funerario de la Torre Ciega. En este acto también se hace un recordatorio especial a todos los festeros fallecidos durante el año.

Programa oficial

Jueves, 18 de septiembre

- XX Batalla por la Vida. Donación de Sangre y Médula: Centro Médico Cartagena Oeste.

Viernes, 19

- Pregonillo: Casco histórico (11.00 horas)

- Encendido del Fuego Sagrado: Parque Arqueológico de El Molinete (20.20 horas).

- Pregón de fiestas: Plaza del Ayuntamiento (21.30 horas)

- Pasacalles tras el pregón: Salida desde plaza Ayuntamiento.

- Inauguración del Campamento Festero: Campamento festero (23.30 horas)

Sábado, 20

- Acto infantil 'Tras las huellas de Cartago' y 'El pacto de Himilce': Plaza Mayor (explanada del Puerto) 19.45 horas

- Fundación de Qart Hadast: Plaza Mayor (20.30 horas)

- Izado de la Bandera Carthaginesa: Palacio Consistorial (21.45 horas)

- Pasacalles hasta el Campamento Festero: Desde Ayuntamiento (22.00 horas)

Domingo, 21

- Acto infantil del Senado Romano: Plaza del Ayuntamiento (12.00 horas)

- Nasciturus: Plaza del Ayuntamiento (12.30 horas)

- Comicios Centuriados: Plaza Mayor-Puerto (19.00 h).

- Destrucción de Sagunto: Plaza Mayor-Puerto (20.15 horas)

- Sesión Plenaria del Senado Romano: Plaza Mayor (21.15 h)

Lunes, 22

- Bodas de Aníbal e Himilce: Plaza Mayor-Puerto (21 horas)

- Pasacalles hasta el campamento: Desde Plaza del Ayuntamiento, Calle Mayor, Plaza San Sebastián, Puertas de Murcia, Carmen, Plaza España, Alameda de San Antón, Soldado Rosique y Campamento Festero.

- Festejos nupciales y bodas carthaginesas: Campamento festero (23.30 horas).

Martes, 23

- Oráculo de la Diosa Tanit: Auditorio Paco Martín (21.00 horas)

Miércoles, 24

- Inauguración del Mercado de época: Parque Vallejo Alberola (19.00 horas)

- Gran Circo Romano: Cuesta del Batel (20.30 horas)

- Feriae: Campamento festero (22.45 horas)

- El Cónclave de Iberia: Campamento Festero (00.30 horas)

Jueves, 25

- Desfile Infantil: Plaza de los Carros, Calle Carlos III, Calle del Carmen, Puertas de Murcia, Plaza de San Sebastián, Calle Mayor y Palacio Consistorial (11.00 h.)

- Batalla Infantil y juegos infantiles: Plaza Mayor y Muralla del Mar en el Paseo Alfonso XII (12.30 horas)

- Desembarco de la Armada Carthaginesa: Terminal de Cruceros Juan Sebastián Elcano (19.15 horas).

- Contratación de mercenarios: Plaza Mayor (20.15 horas).

- Desfile Salida de Aníbal hacia Roma: Desde Plaza del Ayuntamiento, Calle Mayor, Plaza San Sebastián, Puertas de Murcia, Carmen, Plaza España, Alameda de San Antón, Soldado Rosique y Campamento Festero (21.15 h.)

- Designio de los Dioses: Escenario Campamento (23.59 h).

Viernes, 26

- Desembarco Romano: Puerto (17.00 horas)

- Gran Batalla por la conquista de Qart Hadast: Cuesta del Batel (18.30 horas)

- La Victoria de Roma: Escenario del Ayuntamiento (20.15 h.)

- Proclamación de la Ley Romana & Izado de Bandera: Plaza del Ayuntamiento (20.45 h.)

- Desfile de la Victoria: Salida desde la plaza del Ayuntamiento, Calle Mayor, Plaza San Sebastián, Puertas de Murcia, Carmen, Plaza de España, Alameda de San Antón, Soldado Rosique y Campamento Festero (21.00 h.)

Sábado, 27

- Homenaje a los Caídos en Batalla: Monumento funerario de Torreciega (13.00 horas)

- Gran Desfile General de Tropas y Legiones: Salida desde Plaza del Ayuntamiento Calle Mayor, Plaza San Sebastián, Puertas de Murcia, Carmen, Plaza de España, Alameda de San Antón, Soldado Rosique y Campamento Festero (18.30 h.)

Domingo, 29

- Apagado del Fuego Sagrado: Campamento Festero (21.30 h)

- Gran Castillo de Fuegos Artificiales: Campamento (22.00 h).

