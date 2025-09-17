La unión hace la fuerza en un desfile único y majestuoso
Sábado, 27 de septiembre ·5.000 festeros visten sus mejores galas para recordar que Carthagineses y Romanos siguen siendo las grandes fiestas del Mediterráneo
S. Triguero
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 23:55
Alrededor de 5.000 festeros participan en el Gran Desfile General, una alianza festera convertida en espectáculo sin pausa en el que tropas y legiones muestran sus mejores galas acompañados por la música en directo, los tambores, las carrozas y las máquinas de guerra, recorriendo algunas de las principales arterias de la ciudad para regocijo de los fieles espectadores. Es este acto una oportunidad única de tomarle el pulso a la historia y recrearse viendo la exhibición de vestuario de carthagineses y romanos, detenerse en los detalles de orfebrería de alhajas, pulseras, collares o diademas, o descubrir algunas de las armas que se utilizaron en la Segunda Guerra Púnica: espadas, lanzas, falcatas, gladiums, escudos, arcos y flechas... todo un alarde visual.
El poder de convocatoria de este Gran Desfile General está fuera de toda duda, incentivado además por ser el mejor ejemplo de interacción entre público y festeros. Sentirse partícipes de la historia convertida en fiesta es el mejor regalo y llega en un acto que resume la unión de tropas y legiones a la hora de reseñar las virtudes de Carthagineses y Romanos.
La grandeza de esta fiesta se resume en un desfile original y espectacular, que sorprende a pequeños y mayores por igual convertido en túnel del tiempo, con la complicidad de toda una ciudad que se sabe buena anfitriona y predicadora de su magna historia.
Hay que recordar que la jornada del sábado se abre con el Homenaje a los Caídos, un acto organizado por la Legio IV Quinto Trebelio, que recuerda a los soldados romanos muertos en batalla, depositando una corona de laurel en el monumento funerario de la Torre Ciega. En este acto también se hace un recordatorio especial a todos los festeros fallecidos durante el año.
Programa oficial
Jueves, 18 de septiembre
- XX Batalla por la Vida. Donación de Sangre y Médula: Centro Médico Cartagena Oeste.
Viernes, 19
- Pregonillo: Casco histórico (11.00 horas)
- Encendido del Fuego Sagrado: Parque Arqueológico de El Molinete (20.20 horas).
- Pregón de fiestas: Plaza del Ayuntamiento (21.30 horas)
- Pasacalles tras el pregón: Salida desde plaza Ayuntamiento.
- Inauguración del Campamento Festero: Campamento festero (23.30 horas)
Sábado, 20
- Acto infantil 'Tras las huellas de Cartago' y 'El pacto de Himilce': Plaza Mayor (explanada del Puerto) 19.45 horas
- Fundación de Qart Hadast: Plaza Mayor (20.30 horas)
- Izado de la Bandera Carthaginesa: Palacio Consistorial (21.45 horas)
- Pasacalles hasta el Campamento Festero: Desde Ayuntamiento (22.00 horas)
Domingo, 21
- Acto infantil del Senado Romano: Plaza del Ayuntamiento (12.00 horas)
- Nasciturus: Plaza del Ayuntamiento (12.30 horas)
- Comicios Centuriados: Plaza Mayor-Puerto (19.00 h).
- Destrucción de Sagunto: Plaza Mayor-Puerto (20.15 horas)
- Sesión Plenaria del Senado Romano: Plaza Mayor (21.15 h)
Lunes, 22
- Bodas de Aníbal e Himilce: Plaza Mayor-Puerto (21 horas)
- Pasacalles hasta el campamento: Desde Plaza del Ayuntamiento, Calle Mayor, Plaza San Sebastián, Puertas de Murcia, Carmen, Plaza España, Alameda de San Antón, Soldado Rosique y Campamento Festero.
- Festejos nupciales y bodas carthaginesas: Campamento festero (23.30 horas).
Martes, 23
- Oráculo de la Diosa Tanit: Auditorio Paco Martín (21.00 horas)
Miércoles, 24
- Inauguración del Mercado de época: Parque Vallejo Alberola (19.00 horas)
- Gran Circo Romano: Cuesta del Batel (20.30 horas)
- Feriae: Campamento festero (22.45 horas)
- El Cónclave de Iberia: Campamento Festero (00.30 horas)
Jueves, 25
- Desfile Infantil: Plaza de los Carros, Calle Carlos III, Calle del Carmen, Puertas de Murcia, Plaza de San Sebastián, Calle Mayor y Palacio Consistorial (11.00 h.)
- Batalla Infantil y juegos infantiles: Plaza Mayor y Muralla del Mar en el Paseo Alfonso XII (12.30 horas)
- Desembarco de la Armada Carthaginesa: Terminal de Cruceros Juan Sebastián Elcano (19.15 horas).
- Contratación de mercenarios: Plaza Mayor (20.15 horas).
- Desfile Salida de Aníbal hacia Roma: Desde Plaza del Ayuntamiento, Calle Mayor, Plaza San Sebastián, Puertas de Murcia, Carmen, Plaza España, Alameda de San Antón, Soldado Rosique y Campamento Festero (21.15 h.)
- Designio de los Dioses: Escenario Campamento (23.59 h).
Viernes, 26
- Desembarco Romano: Puerto (17.00 horas)
- Gran Batalla por la conquista de Qart Hadast: Cuesta del Batel (18.30 horas)
- La Victoria de Roma: Escenario del Ayuntamiento (20.15 h.)
- Proclamación de la Ley Romana & Izado de Bandera: Plaza del Ayuntamiento (20.45 h.)
- Desfile de la Victoria: Salida desde la plaza del Ayuntamiento, Calle Mayor, Plaza San Sebastián, Puertas de Murcia, Carmen, Plaza de España, Alameda de San Antón, Soldado Rosique y Campamento Festero (21.00 h.)
Sábado, 27
- Homenaje a los Caídos en Batalla: Monumento funerario de Torreciega (13.00 horas)
- Gran Desfile General de Tropas y Legiones: Salida desde Plaza del Ayuntamiento Calle Mayor, Plaza San Sebastián, Puertas de Murcia, Carmen, Plaza de España, Alameda de San Antón, Soldado Rosique y Campamento Festero (18.30 h.)
Domingo, 29
- Apagado del Fuego Sagrado: Campamento Festero (21.30 h)
- Gran Castillo de Fuegos Artificiales: Campamento (22.00 h).
