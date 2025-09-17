Tobogán de emociones en la puesta de largo del Senado Romano

La jornada dominical se abre con una serie de actos infantiles, dando paso por la tarde a la Destrucción de Sagunto o la Sesión Plenaria

El Senado Romano se estrena en las fiestas en una jornada de contrastes emocionales, intensa como pocas a la hora de poner en escena pasajes cotidianos de la vida en Cartagonova y pasar de la carcajada al llanto y del llanto de nuevo a la carcajada.

La jornada se abre por la mañana con un acto infantil romano que tiene como protagonistas a los personajes infantiles Escipión y Emilia Paula. A renglón seguido tendrá lugar el Nasciturus, una suerte de bautizo de bienvenida a los festeros recién llegados que representa la necesidad de ceder el testigo a las nuevas generaciones y que es un buen termómetro para conocer el arraigo que ya tienen las fechas, con diferentes generaciones sobre el escenario dando la bienvenida a los nuevos festeros.

Senado Romano CIVILE LEGIO: Adoradores de Venus y Dioses del Olimpo. Ara Pacis. Gens Numisius. Magistrados de Roma. Marte y Minerva. Nova Carthago Spartaria. Triunviros de Carthagonova. Universitas. Pueblo de Carthagonova.

MILITARIS LEGIOS: Amazonas de Capadocia. Collegium Edetanos. Fuerzas de Choque. Extraordinarii. Guardia Pretoriana. Legio Tercia. Legio IV Quinto Trebelio. Legio Vernacula. Legio XV Harpastum. Legión de Escipión. Legión de Sagunto. Rehenes de Carthago. Infantería Auxiliar Hispana. Vigiles de Carthagonova.

NAVALIS LEGIO: Legio II Navalis. Legión Cayo Lelio. Pueblo de Massalia.

Ya por la tarde tendrá lugar la representación de los Comicios Centuriados en el escenario del Puerto. Este acto cuenta el momento en que Publio Cornelio Escipión fue elegido para ponerse al frente de sus legiones y contrarrestar a las tropas Cartaginesas. El propio Escipión narra en primera persona la historia de cómo fue elegido entre sus generales para que comandase las Legiones Romanas contra Carthago.

La Destrucción de Sagunto es otro de los actos imprescindibles de las Fiestas, ya que representa la toma y destrucción de la ciudad a manos de los soldados carthagineses. En este caso el escenario se tiñe de luto para escenificar este episodio histórico crucial, pues supuso el casus belli de la Segunda Guerra Púnica; una obra que sigue cautivando al público por su dramatismo y lo bien representada que está.

Esta espléndida jornada dominical se cierra en el mismo escenario de la explanada del Puerto con la siempre hilarante Sesión Plenaria del Senado Romano, un acto repleto de ironía y sarcasmo donde se repasa la actualidad local, regional, nacional e internacional de forma punzante y socarrona, arrancando las carcajadas de los presentes, que siempre esperan expectantes los comentarios jocosos, y siempre cargados de crítica social y política, de los senadores.

