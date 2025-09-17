Roma exhibe su potencial en el Circo

S. Triguero Miércoles, 17 de septiembre 2025, 23:55 Comenta Compartir

El Gran Circo de Roma (miércoles, 24 de septiembre) regresó por la puerta grande el pasado año y lo hizo en un marco majestuoso como la Cuesta del Batel, con la Muralla de Carlos III como testigo, con la presencia de 5.000 espectadores gracias a la incorporación de gradas supletorias.

El Senado Romano tiene la intención de dar continuidad a un acto que siempre ha contado con el respaldo del público y que parece haber encontrado en este nuevo escenario el lugar idóneo para su desarrollo, aprovechando que dos días después se celebra en el mismo emplazamiento la representación de la Gran Batalla por la conquista de Qart Hadast.

La dirección del Senado Romano pretende refundar este acto, combinando a partes iguales la épica con las posibilidades que dan los espectáculos modernos. Es decir, la intención es contar con un guión de época que incluya elementos fundamentales propios de la vida en Cartagonova y de la actividad propia que acogía los circos romanos y los fusione con las nuevas tecnologías y espectáculos de animación más actuales con el objetivo de hacer el evento más visual y espectacular a ojos del visitante.

Al término del Circo, la acción se trasladará al campamento festero, donde tendrá lugar el Feriae Latino, convirtiendo la principal avenida romana en un hervidero de actividades, degustaciones y exhibiciones que harán las delicias de los visitantes.

Además, el Consejo Carthaginés pondrá el broche de oro a la noche con la representación en el escenario del campamento del Cónclave de Iberia, un oráculo en el que participarán sacerdotes, brujas y druidas y que pretende ser un homenaje a todos estos personajes que tanto peso tienen en las fiestas.

