La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Escipión y Emilia Paula hacen acto de aparición en el Circo. Pablo Sánchez/ AGM
Carthagineses y Romanos

Roma exhibe su potencial en el Circo

Miércoles, 24 septiembre ·

La explanada del Batel acoge un espectáculo que incluye vistosos desfiles, luchas de gladiadores, carreras de bigas y acrobacias

S. Triguero

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 23:55

El Gran Circo de Roma (miércoles, 24 de septiembre) regresó por la puerta grande el pasado año y lo hizo en un marco majestuoso como la Cuesta del Batel, con la Muralla de Carlos III como testigo, con la presencia de 5.000 espectadores gracias a la incorporación de gradas supletorias.

El Senado Romano tiene la intención de dar continuidad a un acto que siempre ha contado con el respaldo del público y que parece haber encontrado en este nuevo escenario el lugar idóneo para su desarrollo, aprovechando que dos días después se celebra en el mismo emplazamiento la representación de la Gran Batalla por la conquista de Qart Hadast.

La dirección del Senado Romano pretende refundar este acto, combinando a partes iguales la épica con las posibilidades que dan los espectáculos modernos. Es decir, la intención es contar con un guión de época que incluya elementos fundamentales propios de la vida en Cartagonova y de la actividad propia que acogía los circos romanos y los fusione con las nuevas tecnologías y espectáculos de animación más actuales con el objetivo de hacer el evento más visual y espectacular a ojos del visitante.

Al término del Circo, la acción se trasladará al campamento festero, donde tendrá lugar el Feriae Latino, convirtiendo la principal avenida romana en un hervidero de actividades, degustaciones y exhibiciones que harán las delicias de los visitantes.

Además, el Consejo Carthaginés pondrá el broche de oro a la noche con la representación en el escenario del campamento del Cónclave de Iberia, un oráculo en el que participarán sacerdotes, brujas y druidas y que pretende ser un homenaje a todos estos personajes que tanto peso tienen en las fiestas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El tercer atropello mortal en la Región de Murcia en una semana se cobra la vida de una mujer en Cartagena
  2. 2 Luz verde en Murcia a las parcelas que permitirán levantar 1.600 pisos y torres de 19 plantas en El Carmen
  3. 3 Dos muertos en un accidente que acaba con un coche ardiendo en la autopista AP-7 en el límite entre la Región de Murcia y Almería
  4. 4

    Plantes y suspensiones de clases por el calor en las aulas en Alhama de Murcia, Águilas y Cartagena
  5. 5

    García de la Vega, una guerra que aún no está perdida para el Real Murcia
  6. 6 Más de 15 kilómetros de retenciones en las autovías A-30 y A-7 en la Región de Murcia
  7. 7 Un ladrón manda a la UCI a una mujer mayor que lo sorprendió cuando robaba en su casa en Málaga
  8. 8 Retiran una red de pesca de grandes dimensiones frente a La Manga del Mar Menor
  9. 9

    Educación reabrirá el colegio de El Bohío en Cartagena tras el análisis negativo de amianto
  10. 10

    UGT alerta de un plan para destinar el Rosell de Cartagena a pacientes paliativos y geriátricos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Roma exhibe su potencial en el Circo

Roma exhibe su potencial en el Circo