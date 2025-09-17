El Oráculo de Tanit desvela el futuro de Aníbal y de la ciudad

S. Triguero Miércoles, 17 de septiembre 2025, 23:55 Comenta Compartir

La noche toca su campana funesta y un halo de misterio se cierne sobre el majestuoso escenario del Auditorio Paco Martín. La princesa Himilce cree haber tenido unos sueños premonitorios un tanto oscuros. Apenada por la marcha de Aníbal hacia Sagunto, se dirige al Templo para consultar a la diosa sobre su matrimonio y el futuro de la ciudad. La suma sacerdotisa hace de mediadora. Es la encargada de interpretar las palabras de la diosa Tanit. Y no son halagüenas.

La representación del Oráculo respeta el texto original de Rosa Juaneda, bajo la dirección de Adrián Quiñones, que ha decidido dotar de más fuerza a la escenografía con el objetivo de que sea un acto más participativo e interactivo, con mayor presencia de las tropas carthaginesas. Las sorpresas entreactos están garantizadas, así como las incursiones de los protagonistas entre el público, de nuevo con el objetivo de sorprender y que esta historia siga estando muy presente en el corazón de los cartageneros.

Temas

Carthagineses y Romanos