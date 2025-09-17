La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Mikel Izal.
Carthagineses y Romanos

Mikel Izal encabeza el Estrella de Levante CYR Festival

EFQ

Cartagena

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 23:55

La música en directo volverá a tener un peso crucial en la programación de las Fiestas de Carthagineses y Romanos. El Estrella de Levante CYR Fest regresa a Cartagena con una propuesta musical que promete una noche inolvidable 27 de septiembre.

La primera cita del festival, que iba a tener lugar hoy viernes, y que tenía como cabeza de cartel a Camela, tuvo que suspenderse por problemas de salud de uno de sus componentes.

El festival se queda con una sola fecha, que será el viernes 27 de septiembre, contando en este caso con la presencia de Mikel Izal, quien ofrecerá su nuevo proyecto en solitario tras su etapa al frente del grupo Izal. Completan el cartel de ese día Michael Foster, María de Juan, Hombretuerca y DJ Jonathan Castillo, garantizando una noche vibrante y ecléctica.

El Estrella de Levante CYR Fest se consolida como una de las grandes citas musicales del calendario murciano, ofreciendo una experiencia única.

