Ilusión y emoción entre dos amigos que se unen en representación de los carthagineses

Ángel Celdrán y Jenifer Villalba se estrenan este año como Aníbal e Himilce con el objetivo de acercar y reforzar el vínculo de los festeros de ambos bandos en la defensa de las fiestas

Ángel Celdrán y Jenifer Villalba se conocieron hace 13 años cuando estudiaban en el instituto Ben Arabi. Lo que no se imaginaban es que en 2025 iban a representar a dos de los personajes más importantes para la historia de su ciudad: Aníbal e Himilce en las fiestas de Carthagineses & Romanos. Ninguno tenía pensado ocupar este puesto ni lo buscaba, pero fue el apoyo de los festeros, en un boca a boca de posibles candidatos ideales para esta labor, la que hizo que su nombramiento fuera una realidad.

«Recuerdo el año pasado ir andando por el campamento y cruzarme con festeros que me decían que el año que viene sería el próximo Aníbal, y yo me quedaba con la cara de no entenderlo porque no me había postulado», cuenta Ángel, que pertenece a la tropa Qart Hadast, y que afirma que más que una decisión propia, este hecho ha estado acompañado por el ánimo de los propios festeros. Igual le sucedió a su compañera Jenifer, que lleva desde hace 8 años vinculada a Tropas de Asdrubal, ya que tras salir en el acto de la Fundación de Qart Hadast y compartir escenario con Ángel y ver a sus predecesores, se fue animando hasta que decidieron presentarse. «Con Ángel es muy fácil trabajar. Tenemos muchísima confianza y el poder hablar abiertamente las cosas y cómo nos sentimos es lo que me está haciendo estar muy cómoda en todos los actos y en los diferentes eventos que tenemos durante el año», señala la actual Himilce. La misma admiración, amistad y respeto le profesa su compañero, que afirma con total seguridad que solo se hubiera presentado a este cargo con ella. «La conozco desde los 16 años y cuando estuvimos hablando decidimos preguntar a los antiguos personajes para que nos explicasen cómo iba y lo que teníamos que tener en cuenta, tanto lo bueno como lo malo, y dimos un paso adelante», recuerda. La sincronización, cuenta, es de «10 de 10», tanto a la hora de actuar como de tomar decisiones para ir «los dos a una».

La amistad también la tienen con sus compañeros del bando romano, compartiendo «risas, quejas, preocupaciones y nervios», señala Jenifer, que al vivir el reto con tanta gente cercana sabe que serán unas fiestas especiales y emocionantes. No es de extrañar que lo que tienen claro ambos es que independientemente de pertenecer al bando carthagineses, representan «una postura de unión con la otra parte de las fiestas», que son los romanos, «porque sin los festeros no habría fiestas», señala el actual Aníbal, que muestra su ilusión y ganas por este reto gracias al apoyo de sus compañeros.

Justo es esa cercanía con su gente con lo que más conecta Ángel Celdrán con su personaje, y más viniendo de hacer de Asdrubal en la anterior edición, un fundador de Qart Hadast «con las ideas claras», frente a un Aníbal «que te podía salir por cualquier lado si le tocabas su punto débil, con más ideas en la cabeza y estrategia y también muchos demonios», transmite. Por eso se queda con la importancia que le daba a toda la gente que le seguía. «Sin ellos no podría haber logrado lo que logró», matiza.

«Vamos a dar la talla»

Ángel Celdrán se estrenó en el escenario como Asdrubal y por eso la Fundación de Qart Hadast es uno de sus actos favoritos, a los que suma la Destrucción de Sagunto del lado romano, la Batalla y las Bodas de Aníbal e Himilce. Respecto a este último, afirma que es lo que más espera para poder actuar con su amiga: «Nos lo hemos currado bastante y vamos a dar la talla», asegura, destacando la capacidad de este acto de transmitir «y hacer que afloren los sentimientos del público».

El Oráculo de Tanit siempre ha sido el acto favorito de Jenifer, y este año lo espera con especial ganas y nervios. «Para mí es muy especial y espero estar a la altura que merece un acto así», señala, nombrando a Gloria y Ana Mari, quienes le han confeccionado y diseñado el vestuario que está deseando estrenar.

Tanto en el escenario como en el resto de actos, sus expectativas son altas, y saben que cuentan con el apoyo de los festeros, muchos de ellos ya convertidos en amigos en todo este tiempo. «Llevamos un año entero trabajando y creemos que los frutos pueden ser bastantes buenos», señala Celdrán.

Ambos hacen una mención especial a Álvaro Valdesueiro (actual Asdrubal, presidente de Isis de Cartago y jefe del Estado Mayor) y a Mónica Sánchez (actual Titayu y vicepresidenta de las tropas de Asdrubal) por ese apoyo y acompañamiento en este reto, sin olvidar al Consejo Carthagineses y la Federación de Tropas y Legiones.

«Solo espero que las 25 tropas que nos han hecho estar como personajes disfruten con nosotros tanto como nosotros vamos a disfrutar esta experiencia», concluye Jenifer.

