La Gran Batalla recrea la conquista de la ciudad

S. Triguero Miércoles, 17 de septiembre 2025, 23:54 Comenta Compartir

La Batalla por la conquista de Qart Hadast se ha convertido en uno de los pilares de las fiestas de Carthagineses y Romanos, uno de los actos más reivindicados por los propios festeros por reunir todos aquellos ingredientes que han hecho grandes y populares a estas fiestas: acción, espectáculo, participación y recreación histórica. Todo ello en un marco incomparable como es la Cuesta del Batel, a los pies de la imponente Muralla de Carlos III, levantada 18 siglos después de las Segundas Guerras Púnicas.

Tres mil festeros apoyados por algunos grupos de actores y especialistas toman parte de este acto que convierte el lugar en campo de batalla y estrategias militares.

La representación cuenta la batalla ocurrida en el año 209 antes de nuestra era, de la que queda constancia escrita gracias al cronista de aquella época, el griego Polibio. La acción arranca con la llegada de las legiones navales, al mando de Cayo Lelio, desembarcadas minutos antes en el puerto, hasta los pies de la muralla. Allí ejercen un férreo bloqueo del frente marítimo observado muy de cerca por las tropas del general Magón, con sus hombres apostados en la entrada de la ciudad.

Se desatan las primeras refriegas entre legionarios y guerreros, gladius y falcatas en mano, para deleite del público. La acción continúa con la entrada de la maquinaria bélica. Los diálogos de los protagonistas arengando a los suyos no hace sino enardecer al público, que comienza a sentirse parte de la acción y también a posicionarse. Silban las flechas. Chocan los escudos. Nuevos ataques por sorpresa. La batalla se traslada a la Muralla. La superioridad militar romana, con una estrategia certera obliga a Magón a entregar la ciudad para impedir más derramamiento de sangre carthaginesa. Al atardecer, con las últimas luces del día, Qart Hadast se convierte en Carthago Nova. Ondea la bandera Romana en el Palacio Consistorial y las legiones inician el pasacalles de la Victoria.

Temas

Carthagineses y Romanos