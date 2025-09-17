La Fundación de Qart Hadast deslumbra con su hipnótica mirada al pasado de la ciudad

Las tropas carthaginesas tendrán un peso importante en el relato de la muerte de Amílcar Barca y el nacimiento de la ciudad por parte del general Asdrúbal Janto

S. Triguero Miércoles, 17 de septiembre 2025, 23:54

El Consejo Carthaginés se pone en marcha el primer sábado de fiestas y lo hace por la puerta grande, con la representación de la Fundación de Qart Hadast, acto que tendrá lugar en el escenario del Puerto de Cartagena y que tendrá entrada gratuita, al igual que el resto de representaciones que organiza el Consejo.

Sin embargo, la acción comenzará ya por la mañana, en este caso de la mano de los niños carthagineses, protagonistas de la representación de 'Tras las huellas de Carthago' y 'El pacto de Himilce', preámbulo excepcional del acto histórico de la Fundación de Qart Hadast que se podrá ver por la noche.

CONSEJO CARTHAGINÉS TROPAS DE LA MADRE CARTHAGO: Caballeros e Isis de Carthago. Conquistadores de Iberia y Fundadores Bárcidas. Lanceros Hoplitas Libios. Navegantes de Bomílcar. Tropas de Adherbal. Tropas de Himilcón. Tropas de Tiro.

PUEBLOS IBÉRICOS: Caballería Lusitana. Honderos Baleares. Guerreros de Uxama. Guerreros Ilergetes de Indíbil. Mercenarios Celtas. Mercenarios Íberos. Mercenarios de Lobetania. Reino de Tartessos.

CIUDADANOS DE QART HADAST: V Colinas de Quart Hadast. Guardia de Tanit. Mastienos. Príncipes de Mastia y Caballería Númida. Tropas de Asdrúbal. Tropas de Aníbal. Tropas de Baal-Hammón. Tropa de Magón. Quart-Hadast. Mercaderes de Abdera.

La Fundación de Qart-Hadast, cuenta la historia de Mastia desde el punto de vista de la familia Barca, desde la muerte del patriarca Amílcar hasta la fundación de Qart Hadast por el general carthaginés Asdrúbal Janto en el año 227 a.C. En el acto se demuestran intereses familiares, temores de conquista, muerte y libertad.

En los últimos años, el Consejo Carthaginés ha apostado por dar mayor dinamismo a este acto de la Fundación de Qart Hadast con el objetivo de que su escenificación sea más espectacular e incluso interactiva, con mucho movimiento actoral en escena, representación creciente de las tropas y un juego simbólico de luces y pirotecnia que siempre es del gusto del espectador.

