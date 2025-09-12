El Fuego Sagrado de Carthagineses y Romanos partirá de Caravaca este año La XX Batalla por la Vida hace un llamamiento a hacerse donante de médula, el próximo jueves, en el centro de salud del Barrio de la Concepción

Los directivos de la Federación de Carthagineses Romanos, junto a la concejala (centro), con el pebetero.

Eva Cavas Viernes, 12 de septiembre 2025

La ruta del Fuego Sagrado, con el que darán comienzo las fiestas, partirá en esta sexta edición desde Caravaca de la Cruz. Así lo indicaron este jueves el presidente de la Federación de Carthagineses y Romanos, Eduardo Conesa, la concejala de Festejos, Francisca Martínez, y la coordinadora de la Federación, Esther Escolar, quienes destacaron que la ruta recorrerá 142 kilómetros durante los días 16, 17 y 19 de septiembre, en tres etapas diferenciadas.

La edil agradeció a la ciudad de Caravaca «su predisposición a tomar parte de estar recreación de la historia de Cartagena, estrechando lazos para unir culturas, unir nuestras ciudades como ejemplo de convivencia y de protección de nuestros legados, recorriendo rutas de gran valor histórico y arqueológico».

Hasta 50 deportistas han confirmado ya su participación para portar el fuego sagrado, que se repartirán haciendo relevos, en las tres etapas en las que se divide el recorrido. La primera de ellas, entre Caravaca y Mula, de 40 kilómetros; la segunda, de Mula a Murcia, de 45; y la tercera y última etapa, de Murcia a Cartagena, de 56 kilómetros, con llegada al Monte Asdrúbalis el viernes 19, donde se encenderá el pebetero que iluminará las fiestas durante los diez días siguientes.

El de este jueves fue un día ajetreado para la directiva de la Federación ya que, además del Iter Ignis, también se presentó la campaña de donación de sangre que organizan cada año junto al Centro Regional de Hemodonación y el Ayuntamiento de Cartagena.

La XX Batalla por la Vida lleva el lema 'Unidos por el mismo estandarte' y, en esta ocasión hace un llamamiento a hacerse donante de médula, por lo que se ha invitado a la Fundación Anemia de Fanconi, un trastorno hereditario raro que impide que la médula ósea produzca suficientes células sanguíneas sanas.

La donación tendrá lugar el próximo jueves 18 de septiembre en el centro de salud del Barrio de la Concepción, desde las cinco de la tarde hasta las nueve de la noche.

En estos veinte años de Batalla por la Vida se han conseguido 1.500 donaciones de sangre que han permitido salvar a 3.000 pacientes, y más de 300 personas se han hecho donantes.